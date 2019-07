Padre e hija está desaparecidos en Santa Catarina, Nuevo León

Nuevo León .-Un hombre y su hija fueron reportados como desaparecidos desde el domingo, en Santa Catarina.

La última vez que vieron a Juan Alberto López y su hija Iris Nicole, de 5 años, fue cuando salieron de su casa la tarde del domingo en la Colonia Visión de La Huasteca, en Santa Catarina.

"La llevaba de camachito, iban a bajar a la casa de mi suegra porque nos iban a prestar dinero para los útiles escolares de los niños.

"Desde entonces, nadie los vio, se los tragó la tierra", narró anoche Perla Guajardo.

La esposa del hombre y madre de la pequeña está desesperada, ya reportó la desaparición de sus familiares a la Fiscalía Estatal, pero ellos no aparecen.

Buscan a Juan Alberto López y a Iris López Guajardo

"No nos peleamos, nada de eso, ese día en la mañana fuimos a comprar el mandado, pero mi esposo me dijo que iba a la casa de mis suegros por el dinero y me dijo que se iba a llevar a la niña, pero es fecha que no regresan", platicó vía celular.

En la versión de la mujer, señala que a las 15:00 horas fue cuando su esposo e hija salieron de su casa de la calle Paseo del Diente.

Iris Nicole llevaba una diadema y medio chongo, un vestido rosa con flores y unos botines negros; su padre una playera gris con un corazón en la parte frontal y pantalón de mezclilla.

Las autoridades ya investigan la desaparición, pero hasta esta mañana padre e hija no habían sido localizados en medio de operativos de búsqueda que se habían realizado.

"Aquí los estamos esperando sus hermanitos (de 4 y 8 años) y yo, no he descansado, no puedo dormir, no sé nada de mi hija ni de mi marido, ya quiero que regresen", agregó Guajardo.