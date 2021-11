Padres de Patric niegan que su hijo haya matado a Fernanda en Morelia; “tenemos pruebas”

Morelia, Michoacán.- Supuestos padres de Patric León, quien es buscado por su posible participación en el asesinato de Fernanda Y. en Morelia, Michoacán, hicieron uso de las redes sociales para declarar públicamente que su hijo es inocente.

El pasado miércoles, Erik Yair, fue detenido y vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado de Michoacán por su relación con el secuestro y homicidio de Fernanda de 17 años en Morelia el 01 de noviembre del 2021.

Posteriormente, la FGE emitió una orden de búsqueda, así como una recompensa para localizar a Patric León González por su posible participación en los hechos.

El pasado sábado, 13 de noviembre, los supuestos padres de Patric circularon un video a través de Youtube, donde aseguraron que su hijo es inocente y que cuentan con pruebas que las autoridades no hay querido recibir.

La presunta madre de Patric, quien se presentó como Edith González se mostró ante la cámara de frente, mientras compartía la supuesta experiencia que tuvieron su hijo y ella en las inmediaciones de la Fiscalía de Michoacán, luego de que el joven de 17 años fuera citado como testigo.

“Fuimos a la cita, lo llaman como testigo. Me dejan pasar con él. Estando en FGE llega un policía y lo pasa a un cuarto y le empiezan a hacer preguntas. Después lo bajan con su secretaria y le empieza a decir su declaración”, compartió Edith, mientras se dio tiempo para respirar cada tanto.

La madre aseguró que a Patric un policía intentó obligarlo a firmar una hoja en blanco, a lo que el joven se negó, además de que, en un intento por defender a su hijo, fue despojada de su teléfono y su libertad.

“De rato, baja el policía diciéndole, gritándole fuertemente, llevándoselo a un cuarto que firmara una hoja en blanco. Mi hijo no quiso firmar hijo en blanco. Yo al escuchar que a mi hijo se lo llevan fuertemente me bajo de donde me tenían a mí. Y la secretaria del policía me empezó a gritar. El policía le dice ‘quítale su teléfono’. Llegan la secretaria y otra muchacha y me arrebatan el teléfono y me privan de la libertad”, afirmó.

La presunta madre aseguró que a su hijo lo intentaron golpear y que tanto a él como a Yair se les está cometiendo una injusticia y que, en lo que respecta a Patric, cuentan con pruebas que pudieran comprobar la inocencia de su hijo, mismas que, dijo, las autoridades no han querido recibir.

“A él lo quisieron golpear, él les dijo, golpéame, pero están mis familiares están a fuera y no lo pueden hacer. Ellos se molestaron mucho por el comentario de Patric. Para eso Yahir ya estaba ahí. Cuando los juntaron Yahir lo tenía un policía en su pecho su rodilla. No se vale que hagan eso con ellos”.

“Queremos justicia. Nosotros le damos a la Fiscalía, queremos darles las pruebas de que Patric estuvo en casa, estuvo trabajando, les damos los horarios. Los videos, las grabaciones, pero aún así no lo aceptan. Ellos le dijeron a mi hijo que no están buscando un culpable, estamos buscando quien la pague”, aseveró la madre.

Aunado a ello, otro video que circuló en el mismo formato, fue el del presunto padre de Patric, quien se identificó como Luis Ángel, quien al igual que la mamá del joven pidió justicia por Fernanda, pero también para los presuntos implicados ya que, aseguró, son inocentes.

Lee más: Matan a familia en Apaseo el Grande; 5 mujeres y 1 joven

Además, la grabación expone una llamada donde supuestamente la mamá de Fernanda y Patric mantienen una conversación sobre la búsqueda de la fallecida

“Nosotros tenemos las grabaciones de la casa donde se comprueba que Fernanda nunca puso un pie en ella”, aseguró Luis Ángel haciendo un llamado al Fiscal Adrián Solis ya que, aseguró el padre, temen por la seguridad e integridad de su familia.