"Pagan sin haber cometido un delito": Mujeres con familiares en prisión viven el castigo como propio

“Me importa que el familiar esté bien, yo no me puedo caer, darme el lujo de enfermarme o caerme en prisión. Tengo que vivir para el otro”, ejemplificó Gutiérrez.

Nadia Patricia Gutiérrez Gallardo indicó que el estigma de tener a un ser querido en una prisión se sufre como una pesadilla de la cual no se puede despertar. Además, la mujer enfrenta al menos tres ciclos tortuosos y repetitivos en lo judicial, lo económico y en el cuidado de la propia persona. “En lo jurídico, la familiar vive atrapada en un curso repetitivo de estar con abogados y lidiar con una situación que nunca podrá resolverse. Se genera una desconfianza muy fuerte, no solo en la relación con los abogados, sino en las relaciones en general. Hay un sentimiento de engaño y estafa”, señaló la académica.

Lorena Caro Reportera de Investigación

