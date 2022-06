Papá se pone en huelga de hambre porque no lo dejan ver a su hijo, el caso es de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Erick tiene en huelga de hambre más de 32 horas, se plantó afuera de la casa de su hijo exigiendo poder pasar tiempo con él. Su pequeño tan solo tiene tres años de edad, por lo que es poco probable que se entere de lo que está haciendo su padre.

Este Día del Padre el equipo de El Debate se dio a la tarea de entrevistar a Erick Domingo Contreras, quien vive en Lázaro Cárdenas, Michoacán, nos cuenta que lo que más desea, aparte de poder ver a su hijo, es hacer conciencia en todos los padres y madres que ejercen este tipo de violencia.

“Tengo 17 días sin saber nada de mi hijo, él tiene tres años (...) La huelga de hambre fue la última alternativa, tengo 17 días sin poderlo ver, tratando de comunicarme con su mamá, incluso con alguno de sus familiares y pues no tengo respuesta, me dejan en visto y cosas así”, cuenta con la voz quebrada, ya que no podrá festejar con alegría, la dicha de ser padre.

Erick se separó de la mamá de su hijo el año pasado, cuando decidieron poner fin al matrimonio hicieron acuerdos para el sano desarrollo del bebé, uno de ellos era la convivencia compartida que tenían, él y su hijo todos los días tenían tiempo juntos, pero un día todo eso terminó.

“Desde el año pasado teníamos una custodia compartida, el niño está acostumbrado a verme todos los días en la tarde y los fines de semana se quedaba conmigo, y luego toda la semana se quedaba conmigo y los fines con su mamá”, cuenta Erick, esta dinámica de convivencia es la que espera poder tener de nuevo.

Erick Contreras y su hijo

Como papá sabe la importancia de que su hijo pueda convivir tanto con su mamá, como con él, nos contó que él creció sin padre y que no desea eso para su hijo, por lo que decidió salir a demostrar que está dispuesto a hacer todo por poder convivir con el pequeño.

Al preguntarle a este papá qué le diría a su hijo si lo pudiera leer o escuchar, con mucho dolor nos responde que lo más valioso para él es el tiempo, ya que no hay minuto del día que no lo extrañe o piense en él.

“Más que decirle algo es estar con él, todo el tiempo desde que nació lo veía todos los días y que de repente un día así de la nada ya no me dejen verlo, es lo fuerte, no es que le diría, es lo que haría, a dónde iría con él.

Sí me pudiera leer, le diría que no estoy con él, no porque no quiera, sino porque las circunstancias no me lo permiten y que lo extraño cada día y cada minuto, así como él a mí”, dijo con voz entrecortada.

Actualmente, la custodia del menor está en una lucha jurídica, Erick dice no poder hablar mucho del tema, tampoco quiere hablar de la mamá de su hijo, él solo quiere enfocarse en hacer ver el interés que tiene en recuperar la convivencia que tenía en el pasado, pues le duele no poder ver y saber de su pequeño.

Está la espera de que un juez de lo familiar dicte sentencia

El mes de mayo fue cuando las cosas se comenzaron a complicar, su ex pareja decidió demandar la custodia completa, permitiéndole a Erick verlo únicamente los fines de semana, desde las dos de la tarde del día sábado, hasta las cinco de la tarde del domingo, lo que no le parece justo, ya que él ha estado presente desde el día en que el niño nació.

Por lo que Erick respondió dicha demanda con una solicitud de la custodia completa, con el único objetivo de poder seguir viendo a su hijo todos los días, ante esto la mamá del pequeño decidió cortar toda la comunicación a pesar de no haber una sentencia que indique cómo será la custodia para ambos, cuando se resuelva la controversia jurídica.

“Estoy atado de manos, las autoridades no pueden hacer nada porque desgraciadamente la ley no puede hacer nada ante esto, tenemos que esperar a que un juez determine, son días hábiles y entonces se atraviesan los fines de semana y va pasando más tiempo y aquí el único afectado es el niño”, nos contó el señor Contreras.

“Yo haría todo por mi hijo”, la congruencia

La mayoría de los padres en el mundo dicen que harían cualquier cosa por sus pequeños, trabajar, privarse de privilegios, dejarse de comprar ropa para vestir a sus hijos, no comer con los amigos para poder llevar colores y libros a la casa.

Pero sabemos que en México no siempre es así, la ausencia paterna en México es mayúscula y la cultura lo ha permitido.

Hoy Erick ha demostrado tener la determinación de ver a su hijo y hacer hasta una huelga de hambre para visibilizar que su único interés es pasar tiempo con él, porque sabe de la importancia de esto durante su desarrollo.

Erick Contreras y su hijo

Además, nos cuenta que a través de redes sociales ha recibido apoyo, pero lo más importante es que hay muchos otros hombres y también mujeres que han empatizado con él, ya que viven la misma situación, el no poder ver a sus hijos, porque sus ex parejas así lo decidieron.

“Está sirviendo demasiado, me estoy dando cuenta que esto está ayudando a concientizar a muchos hombres y mujeres que están reflejando en esto, que les pasa, me han contactado varios que se sienten identificados, que los priven de ver a sus hijos”, nos dijo con algo de emoción, pues sabe que no está solo.

Erick además sabe que la lucha que está llevando no es un tema de “personas buenas o malas”, sabe que lo único que debe de ponerse ante todas las situaciones que vengan será el “interés superior del menor”, por lo que está dispuesto a dejar todos los asuntos personales de lado hasta lograr poder convivir con su hijo todos los días.