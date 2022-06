Para las 783 plazas de médicos especialistas en Michoacán, se postularon 400 doctores

Morelia, Michoacán. - En Michoacán se ofertaron 781 plazas para médicos por parte del gobierno federal, para las cuales sólo 400 doctores se postularon, el 44.81 por ciento (%) de las que el sector Salud tiene la necesidad de ser cubiertas.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, de las 13 mil 765 plazas médicas que se ofertaron en todo México, la entidad del sur aportó las 781 plazas mencionadas para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos Especialistas.

Asimismo, Ibarra Torres detalló que de los 400 profesionistas que se postularon en línea, 350 fueron los que llegaron a las mesas de recepción de documentos y que contaron con sus expedientes completos.

En contraste 50 de los médicos o no acudieron, así como los casos de especialistas que no llevaron la documentación completa, faltándoles requisitos como la cédula profesional por lo que no se pudo acreditar su carrera.

Las plazas de especialistas en cirugía general, ginecología y anestesiología, son las que más interés despertaron en la comunidad médica de Michoacán, siendo la capital, Morelia, en el Hospital Miguel Silva, donde más solicitudes llegaron, seguido de Zitácuaro, Zamora y La Piedad.

Sin embargo, en las zonas rurales, donde en su momento existe mayor necesidad de estos médicos, es donde menos postulaciones hubo como en Nocupétaro, La Huacana, Tuzantla o Maruata, municipios con alto grado de marginación.

El responsable de la política de salud michoacana mencionó que la falta de interés por los médicos en zonas rurales es histórica, pues se dan casos como en Tuzantla, Ciudad Hidalgo, Nocupétaro y Zacapu, donde los profesionales de la salud llegan y a los seis meses se van, buscando la ciudad.

La Huacana, Tuzantla, Maruata, Coahuayana, Nocupétaro y Nueva Italia, son los municipios donde existe demanda mayor de especialistas en contraste con las pocas postulaciones que recibieron en la jornada de contrataciones.

Hasta el momento el secretario de Salud no tiene todavía las fechas que los doctores comenzarán a trabajar ni cuantos ya fueron aceptados, admitiendo que los médicos consideran estar cercanos a círculos urbanos por distancia o mejor posibilidad económica que se logra en la práctica privada.