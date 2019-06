Parejas no dejan que mujeres se hagan las mastografía en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que se han intensificado las campañas para la detección del cáncer de mama y las mujeres han participado de manera significativa, esto no ha impactado en reducir muertes por este tipo de cáncer, indicó Óscar Garzón López.

El director del Hospital de la Mujer comentó que en los últimos años ha incrementado la cifra de mujeres que se realizan la mastografía para verificar que no tengan algún signo que alerte a los médicos a pensar que padece cáncer: “Es un punto controvertido, pues si se hacen más estudios, voy a detectar más casos y disminuir la muerte, pero no ha sucedido”.

Aseguró que esto se debe a que no se ha llegado a donde realmente se tiene que llegar para detectar los casos. Un ejemplo son las comunidades serranas, en donde las mujeres piensan diferente; y como la cobertura no llega hasta donde están ellas, no se realizan los estudios.

Dentro de las limitaciones encontradas en las mujeres para el chequeo médico se encuentran el pudor, el miedo, la desidia y la misma pareja.

El director del nosocomio mencionó que en el 70 por ciento de los casos la pareja es un impedimento para realizarse estudios que detecten algún tipo de cáncer, y que una de las estrategias que se ha manejado es que sean doctoras las que realicen los estudios.

Dijo que el cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres durante su vida, y aunque nadie sabe por qué algunas desarrollan esta enfermedad, se han detectado ciertos factores de riesgo.

Se sabe que el riesgo de sufrir esta enfermedad aumenta a medida de que la mujer envejece, así como si presenta factores personales, por ejemplo comenzar la menstruación antes de los 12 años o la menopausia después de los 55.

Prevención

Las mastografías se realizan a partir de los 40 años de edad; sin embargo, se han dado casos de cáncer de mama en mujeres de 26 años, aseguró Lilian Edith Cázares.

La directora de la Unidad de Especialidades Médicas Dedicada a la Detección y al Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) expresó que en lo que va del año se han presentado 16 casos de cáncer de mama en Culiacán.

Gracias a las campañas de prevención, los casos confirmados han sido en etapa temprana, por lo que hizo un exhorto a las mujeres a que pierdan el miedo y se acerquen a la unidad para revisarse.

Se han realizado conferencias a estudiantes de medicina y nutrición, a personal del sector de la salud y a la población en general, donde además se llevan a cabo trabajos de prevención y promoción durante semanas, como la Semana Estatal de la Mujer y la Vida es Bella, donde se informa a los profesionales de la salud y a la población en general sobre la labor de sensibilización respecto al cáncer en la mujer.

“Uno de los mitos alrededor de la mastografía es que se trata de un estudio muy doloroso. No es así. Si bien puede causar algunas molestias durante el examen debido a la compresión que se realiza, no es un dolor insoportable y no deja secuelas en los pacientes”.

Otra más de las mentiras sobre la mamografía tiene que ver con la cantidad de radiación a la que se somete la paciente.