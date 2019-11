Parten productores de Sinaloa en busca de más presupuesto del 2010

Sinaloa.- Alrededor de 1200 productores agrícolas y pecuarios partieron ayer a la Ciudad de México en busca de gestionar mayor presupuesto para programas de su rama en la Cámara de Diputados.

En 22 camiones, los agricultores y los ganaderos se concentraron en la caseta de cobro de Costa Rica, por la carretera Culiacán-Mazatlán, para emprender su viaje y llegar a la capital a tempranas horas de hoy.

Los productores estarán haciéndose presentes a las afueras de la Cámara de Diputados, y aunque en primera instancia no planean protestar de forma radical, no descartan la posibilidad de hacerlo, en caso de no contar con la atención de los legisladores federales.

Presupuesto

Tal y como pasó el año pasado, el Gobierno federal propuso recortes en los programas de apoyos al desarrollo agropecuario, y por tanto en esta ocasión se busca la asignación por 30 mil millones de pesos, afirmó el líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández.

En compañía de otros líderes agrícolas, así como del presidente del PRI Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, el también diputado local abundó que ya sostuvo un primer acercamiento con algunos diputados federales de Sinaloa, quienes se comprometieron a recibirlos para dialogar sobre sus peticiones.

Confió en que los legisladores realmente se preocupen por el sector productivo, que, hasta ahora, está en crisis: “Que se revierta ese presupuesto que mandó el Ejecutivo, eso va servir para que se fortalezca el sector, ya nos dijeron que se pueden reasignar 24 mil millones, pero nosotros vamos por 30 mil”, expuso.

Precisó que los programas que fueron afectados con los recortes presupuestales fueron el de Concurrencias, Sanidad e Inocuidad y para la comercialización, entre otros.

Por su parte, Serapio Vargas, líder de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, hizo un llamado a todos los representantes federales de los diversos partidos para que, sin importar colores, se unan a la causa de que la agricultura no quede olvidada en el 2020.