Paso a paso de la triste historia de Victoria Guadalupe, niña hallada muerta en Querétaro

Querétaro.- Hoy la esperanza de encontrar con bien a la niña Victoria Guadalupe se apagó, su cuerpo fue hallado en el municipio de El Marqués, Querétaro, la última vez que fue vista con vida fue el 6 de abril cuando salió a la tienda, su asesinato ya es investigado como feminicidio.

El mismo día que desapareció sus familiares, amigos y conocidos se manifestaron en la carretera para exigir su pronta localización, dos días después su cuerpo fue localizado cubierto de plástico cerca de su casa.

Paso a paso del caso de Victoria Guadalupe

Desaparición

Alrededor de las 05:00 de la tarde del 06 de abril, Vicky, como le decían de cariño a Victoria Guadalupe de seis años de edad, salió de su casa para ir a la papelería y comprar una cinta Diurex en el fraccionamiento Paseos del Marqués, en el municipio de El Marqués, Querétaro, lamentablemente ya no volvió a casa.

Leer más: Se acaba la búsqueda: Hallan el cuerpo de Victoria, niña desaparecida en Querétaro

Su familia comenzó a buscarla, fueron a la papelería y al llegar notaron que esta estaba cerrada, al no encontrarla dieron aviso a la Fiscalía del Estado de Querétaro, quienes emitieron una alerta Amber, con folio AAQ01/2022, para poder dar con su paradero.

Manifestación

Familiares, amigos y vecinos se enteraron de la desaparición de la menor, por lo que decidieron sumarse a la búsqueda, difundiendo la Alerta Amber por rede sociales, revisaron cámaras de seguridad, al no encontrarla decidieron realizar un bloqueo en la carretera estatal 210 (El Colorado-El Rodeo).

"¡Queremos a Victoria, queremos a Victoria!", gritaban vecinos y familiares en el bloqueo de la carretera.

Tras liberar la carretera, los familiares de Victoria Guadalupe se dirigieron a la Plaza de las Armas para seguir exigiendo a la Fiscalía, pidiendo que se agilizaran las cosas, "Sabemos que la Fiscalía tiene su proceso. No queremos que de aquí a 15 días, un mes o un año no no sepamos nada de ella".

Búsqueda

La Fiscalía de Querétaro dio a conocer por redes sociales que mantuvieron "brigadas exhaustivas de búsqueda", y que revisaron en varias ocasiones el camino por donde la menor había pasado para dirigirse a la papelería, así como las alcantarillas, coladeras y espacio de riesgos, los cuales realizó en conjunto con Policía Estatal y la Policía Municipal de El Marqués, con un total de cien oficiales.

Por otro lado la familia de Victoria Guadalupe dijo que los elementos dispuestos para la búsqueda no eran suficientes y que en las primeras horas del día jueves, 07 de abril, estas detuvieron las acciones de búsqueda.

Hallazgo

Lamentablemente Victoria Guadalupe fue localizada sin vida cerca de su casa durante la mañana de este viernes, 08 de abril, su cuerpo estaba cubierto de plástico, aún se desconoce si presentaba alguna herida.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo de la niña ya había sido revisado en varias ocasiones, se cree que fue depositado en el lugar de forma posterior a la búsqueda.

El cuerpo de la menor fue llevado al Servicio Médico Forense para que le realizaran necropsia de ley y determinar cuál fue la causa de muerte.

Leer más: "No es mi hijo, no es su cara"; madre recibe el cuerpo equivocado de su familiar desaparecido

Tipifican el hecho como feminicidio

Debido a como fue hallado el cuerpo de Victoria Guadalupe, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro decidieron activar el protocolo por feminicidio e iniciaron nuevas líneas de investigación para dar con su o sus asesinos.