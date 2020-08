Paula falleció sin tratamiento contra cáncer

León, Guanajuato.- Paula Daniela Mata murió hace un mes y medio de leucemia. El 10 de junio le suspendieron una quimioterapia en el Hospital T1 del IMSS, en León, y el 18 no le pudieron hacer una transfusión de sangre. El personal se justificó diciendo que faltaban medicinas, que no había médico o personal de laboratorio. El 2 de julio falleció, sólo 23 días después.

Flor Nieto, su madre, no sabe si su hija murió porque no recibió las quimioterapias, por falta de medicamentos o porque el doctor que la atendía enfermó de Covid y ningún otro la revisó. Lo único que tiene claro es que Paula murió a los 17 años, con planes de estudiar una carrera y ser pintora.

Al cumplir 14 años, como toda adolescente, imaginaba un futuro feliz, era alegre y fuerte, unida a su hermana gemela, Jimena, le gustaba el canto, el baile, la pintura y ayudar a los demás, pero en abril de 2018, empezó a sentirse débil, con dolor de cabeza, cambió el color de su piel y le aparecían moretones en varias partes del cuerpo.

Al ser menor de edad ingresó a la Clínica 48 del IMSS en León, con especialidades en Pediatría. El diagnóstico de leucemia llegó pronto.

La joven soñaba con estudiar turismo y le gustaba pinta en acuarela; logró exponer sus obras en la Universidad Centro de Estudios Cortazar / Foto: Reforma

Durante nueve meses estuvo mal diagnosticada. "En la secundaria fue cuando dejó de caminar, se le hizo una tumoración en la columna y la internan; la operan y nos dicen que no era lupus sino leucemia", detalla su madre.

"Al comenzar con la quimio, la primera sí fue muy fuerte para ella, se le bajó la presión, entró en choque séptico, y duró 17 días en terapia y 14 días intubada. Me dijeron que en cualquier momento podía fallecer, que estaba grave".

Después de esa intervención, la joven recibió atención y sus quimioterapias en la Clínica 48. Fueron dos años de tratamiento y todo parecía ir muy bien, se veía recuperada.

Durante ese tiempo, Pau se dio tiempo para pintar y para exponer su obra. Flor la recuerda como una persona alegre, contenta, a quien le gustaba pintar, dibujar en acuarela y que nunca decía que estaba enferma.

Paula logró exponer sus obras de arte / Foto: Reforma

"Quería estudiar turismo, o estudiar rehabilitación para ayudar a los viejitos, le encantaba ayudar a las personas adultas, estudiar para darles rehabilitación", narra.

Inicia el calvario

Por su edad, el 9 de septiembre de 2019, Paula fue remitida a la Clínica T1. Asistía cada dos meses a revisión y su tratamiento iba sin problemas. Hasta el 10 de junio de 2020 cuando acudió por medicinas, le tocaban la Vincristina, Metotrexato y Doxorrubicina, pero de la primera no había, por lo que no le pudieron dar su quimioterapia.

Días después regresó y ya no la quisieron recibir argumentando que no había servicio de laboratorio. Tampoco le hicieron una transfusión de sangre. Además, su médico hematólogo, ya no la atendía porque enfermó, y la mandaban con doctores que no la revisaban.

"No sé si de atenderla se pudo haber salvado, la verdad no lo sé, tal vez sí, tal vez no, tal vez se retrasó y las células fueron atacando más su cuerpo, tal vez hubiera sido el mismo resultado, pero lo que sí es que no le dieron el servicio que requería", afirma Flor.

La mujer intentó de todo para ayudarla: "Busqué otras alternativas, pero se me cerraron muchas puertas por el Covid".

La salud de Pau se fue deteriorando, pasó por médicos privados y finalmente fue llevada al Seguro Social en Celaya. "Ahí la atendieron muy bien, hicieron todo lo humanamente posible por ella, pero ya iba muy mal, y me dijeron que podía fallecer".

En ese hospital permaneció tres días y el 19 de junio Pau fue trasladada nuevamente a la Clínica T1; sin embargo, los doctores dijeron que "no había mucho que hacer".

"Tomé la decisión de llevarme a mi hija, que estuviera con su familia, ella (la doctora) le dio dos días de vida, eso fue el viernes (26 de junio) y mi hija falleció el jueves (2 de julio), gracias a Dios duró un poquito más, ya estaba muy invadida", narró

Tras la pérdida de su hija, Flor abrió en Facebook la página "Paula Mata", con la que busca ayudar a las personas que sufren por la falta de medicamentos.

Me siento con la obligación moral ya que mi hija me enseñó a ayudar a las personas

Se deslinda el IMSS de falta de fármacos

El IMSS reconoció un problema no resuelto con el abasto de medicamentos oncológicos, pero argumentó que no es su responsabilidad, ante la falta de proveedores.

"No es ni falta de planeación ni falta de dinero (...) Se hizo el requerimiento de los medicamentos, pero el problema es que ha habido una crisis mundial de abasto de oncológicos que se acrecentó con la pandemia de Covid-19", explicó el doctor Efraín Arizmendi Uribe, coordinador de las UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad) del IMSS nacional, en entrevista para AM de León.

"Muchos países cerraron sus fronteras e incluso países como Argentina suspendió la producción de medicamentos y es precisamente con Argentina con quien se tiene un contrato que se hizo a través de la compra consolidada de la Secretaría de Hacienda y han estado fallando algunos de los medicamentos", agregó.

Mencionó que de más de 100 medicamentos oncológicos que son aplicados en promedio faltan de 8 a 10, aunque algunos son básicos para poder realizar otras mezclas. Hace dos meses el faltante fue de hasta 28 medicamentos, dijo.

Por ejemplo, se tuvo un grave problema con la ciclofosfamida. En el caso de la L-asparaginasa, afirmó, hay un problema de abasto en el mundo.

Otro medicamento que ha escaseado es la vincristina. "Sí se tuvo conocimiento que no había (en Guanajuato), pero precisamente en la delegación había y en la otra UMAE también hay. Ya está ahí, mañana (hoy) van a tener la mezcla".

Lo que sí cambió, expuso, fue el mecanismo de compra, antes el IMSS adquiría los oncológicos a la misma empresa que producía la mezcla, eso facilitaba que estuviera lista con mayor oportunidad, pero este año la política fue que los medicamentos se compraron por Hacienda y la mezcla en forma independiente.

El IMSS no se atiene a las compras consolidadas de Hacienda, sostuvo, y está comprando directamente en donde quiera que pueda encontrarse el medicamento.

En el caso de la adolescente Maribel, dado a conocer ayer, el funcionario aseguró que este día le suministrarán los medicamentos para tratar la leucemia que padece.

"Ya están (los fármacos) en el almacén delegacional, hoy mismo (ayer) tuve contacto con el director de la UMAE 48, el medicamento está arribando a la Unidad y, mientras se revisa la prescripción, mañana (hoy) se podrá aplicar sin problema.

"A partir de ahora Maribel ya no va a esperar ningún día por el tratamiento, cuando le toque el siguiente ciclo su medicamento ya va a estar", aseguró.

Con información de Arcelia Becerra y Cutberto Jiménez

