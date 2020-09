Pega brote de Covid en psiquiátrico de Coahuila

Coahuila, México.- La Secretaría de Salud de Coahuila reportó un brote de Covid-19 en el Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente, que al momento ha afectado a unas 52 personas y dejado a una enfermera sin vida.

"Ante la confirmación del fallecimiento de una enfermera perteneciente al Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente por Covid-19 se aplicaron los lineamientos por manejo de casos sospechosos, medidas de prevención y mitigación de Covid-19, y los protocolos de espacios públicos en las instalaciones de dicha unidad de salud", informó Salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El Secretario de Salud, Roberto Bernal, informó que hasta el momento son 36 trabajadores, en su mayoría enfermeros y enfermeras, así como 16 pacientes, quienes han dado positivo a Covid-19.

"Los trabajadores están controlados, el protocolo es que el trabajador positivo se va a su casa y lo estamos monitoreando, también se monitorean los contactos de alto riesgo, como sus familiares, a ellos hasta el quinto día los vamos a muestrear, mientras tanto se van a aislar".

Bernal dijo que los pacientes siquiátricos son llevados a ciertas áreas del hospital, mientras se sanitizan otras áreas y luego retornan.

"Sí hay algunos pacientes de riesgo, pero no hay ninguno grave", informó, "de momento no hay visitas, ahorita se bloquea el hospital, ahorita no se reciben visitas".