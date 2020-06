Pegan a la ordeña en zona de El Marro

Ciudad de México.- La estrategia para abatir el huachicoleo en Guanajuato, zona de influencia de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", permitió una baja de más de la mitad en el promedio mensual de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estadísticas de la empresa productiva señalaron que en 2017, año en que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima irrumpió en la escena estatal a través de un video con 50 pistoleros para anunciar el control en la región, se registraron mil 843 tomas clandestinas, para un promedio mensual de 153 piquetes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En el periodo enero-abril de 2019 se registraron 213 puntos de ordeña de combustible en los ductos que pasan por territorio guanajuatense, para un promedio mensual de 53 tomas, cifra 65 por ciento inferior a las reportadas mensualmente en 2017.

Investigaciones oficiales indicaron que Yépez Ortiz, considerado como uno de los objetivos estratégicos del Gobierno federal, ha concentrado sus operaciones de ordeña en ductos que pasan por los municipios de Apaseo El Alto, León, Irapuato, Guanajuato, Salamanca, Silao, Uriangato, Pénjamo, Celaya, Cortázar, Pueblo Nuevo y Villagrán.

Los operativos federales para combatir a los huachicoleros en Guanajuato han permitido una reducción paulatina de los piquetes en los ductos de Pemex.

Tras varios años consecutivos (de 2014 a 2016) de ocupar el segundo lugar en tomas clandestinas, el estado se ubicó como líder en ese rubro en 2017 al cerrar ese año con mil 843 piquetes, cifra récord para esa entidad.

En 2018, la entidad reportó mil 915 piquetes, 3.9 por ciento más que en 2017, aunque Hidalgo y Puebla desbancaron a Guanajuato del primer sitio derivado de la pelea por los ductos entre la organización de "El Marro" y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pemex registró en Guanajuato mil 118 piquetes durante el año pasado. En enero de ese año, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró las llaves de los ductos a los huachicoleros de esas tres entidades.

"El Marro" contestó con un mensaje contra el Presidente y en febrero anunció la colocación de un explosivo en la Refinería de Salamanca.

"Presidente Andrés Manuel López Obrador te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos", se lee en el mensaje atribuido a Yépez Ortiz.

El Gobierno federal respondió con el envío de mil 587 militares, drones y una acción coordinada de Pemex mediante la Subdirección de Salvaguarda Estratégica y las Gerencias de Estrategias y Sistemas de Seguridad y Monitoreo; Seguridad Física y de Gestión Técnica de Salvaguarda Estratégica.

El operativo federal incluyó la limitación del flujo de combustible en los ductos y el envío de personal disuasivo a puntos clave de los ductos.

Reportes ministeriales afirman que "El Marro" disputa la ordeña a ductos en Hidalgo y Querétaro cómo una acción por obtener combustible ilegal ante las operaciones en su contra implementadas en Guanajuato y la constante batalla con sicarios del CJNG.

También te puede interesar: