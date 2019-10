Pegan lluvias al Altiplano de Tamaulipas

Ciuadad Victoria Tamaulipas.- Al menos dos municipios del Altiplano de Tamaulipas se han visto afectados por las lluvias de anoche, que dejaron ejidos incomunicados y provocaron el traslado a albergues de unas 200 personas.



El Director de Protección Civil del Estado, Pedro Granados, dijo que en Tula y Ocampo, se han registrado los mayores daños.

Granados precisó que las lluvias que acumularon hasta 300 milímetros de un día para otro, también impactaron a Gómez Farías, Llera, Xicoténcatl y Ciudad Mante.



En Ocampo, detalló que las lluvias provocaron daños en varias colonias, donde al menos 200 personas se encuentran en albergues.

Traen unas 200 gentes en algunos refugios temporales, que hubo necesidad de mover a las personas



El estado, dijo, envió ayuda para apoyar a las personas afectadas, como alimentos cobertores.

Foto: Reforma



No descartó que a causa de las precipitaciones del fin de semana existan comunidades aisladas en Ocampo.



"Pueden ser comunidades pequeñas, algunas brechas que está brincando todavía el agua; de hecho en algún momento dado no se podía pasar, la cabecera municipal estuvo ahí encerrado, pero ya ahorita parece que ya hay paso", mencionó.



En Tula, dijo que también se registraron fuertes lluvias, dejando calles encharcadas por los escurrimientos.



En el caso del paseo "Arroyo Loco", señaló que subió el nivel del agua, pero que no se ha desbordado.



"No es inundación, lleva agua y hasta arriba o sea está trabajando, ya viéndolo de alguna forma tanto el arroyo como el río, pero no ha habido desbordamiento que cause una problemática, es decir algunos ejidos por ahí hubo problemas, pero básicamente lo que son encharcamientos", comentó.



Algunas familias de Tula, dijo, se encuentran en albergues, mientras reciben apoyos.



A uno de los ejidos, indicó, está por legar ayuda y hasta ese momento tendrán reporte de la situación.

Foto:Reforma



Otras de las localidades, "El Gallito", dijo, también se encuentra incomunicado por las lluvias, y luego de que el puente fue rebasado por el agua.



"Ahí se cortó el vado, ahí en una vía de comunicación y que a lo mejor la gente se tuvo que salir porque se le llenó de agua, pero apenas van para allá, entonces no han llegado todavía", mencionó.



El funcionario estatal dijo que para mañana tendrán un reporte de los daños por las lluvia en el Altiplano de Tamaulipas.