¡Pelean por el aborto! Feminista y arzobispo de Michoacán discuten durante conferencia de prensa

Morelia, Michoacán.- El arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfías Merlos, realizaba su conferencia de prensa semanal de los sábados cuando, de repente, fue interrumpido por una feminista.

El jerarca eclesial se encontraba informando sobre los planes de la iglesia para esta zona, cuando una mujer identificada como Martha Torress recriminó su posicionamiento en contra del aborto.

Y es que el pasado 10 de julio éste solicitó a las y los diputados de Michoacán, no poner en la agenda pública la discusión de la despenalización del aborto en el estado.

En respuesta, la colectiva feminista “Incendiarias” hizo llegar una carta abierta a monseñor, donde se le acusó de violentar el principio de la laicidad del Estado de Michoacán.

Durante la conferencia virtual de este sábado, el arzobispo dijo que la denuncia de las feministas no es hecha de manera formal, por lo cual es un señalamiento arbitrario y mediático en contra suya.

“No hay nada que responder, no es nada oficial, estoy presentando la doctrina de la Iglesia que es pública y conocida, ellas me acusan mediaticamente, yo no he tenido ninguna comunicación con los colectivos feministas como para ser demandado”

Por su parte, la feminista acusó a Garfías Merlos de no estar facultado para emitir un posicionamiento político en contra del aborto, por lo que no debería meterse.

«El arzobispo no está facultado para emitir un posicionamiento político respecto al aborto, nosotros tenemos derecho a meternos en este tipo de cosas porque nosotros tenemos derechos de proteger nuestros cuerpos»

Carlos Garfias agradeció la interrupción y dijo que con respeto entablaría el diálogo con los colectivos feministas si estos se acercarán con respeto, sin embargo, comentó no es posible por la agresividad con la que se dirigen a la Iglesia.

Finalmente, la encargada de comunicación social, decidió silenciar a lamujer, quien aseguró que la iglesia era la violenta por no permitir el cambio.

