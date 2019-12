Pemex destaca combate a la corrupción en Código de Ética 

Cd. de México, México.-Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió su nuevo Código de Ética que hace énfasis en el combate a la corrupción, con la finalidad de fortalecer la imagen y credibilidad de la empresa productiva, y contribuir a que sea más confiable y honesta.



Los principios éticos que según el Código deben reflejarse en el actuar diario de sus empleados, son respeto, igualdad y no discriminación, efectividad, honradez, lealtad, responsabilidad, legalidad, imparcialidad e integridad.





Pide a todo el personal y persona vinculada con Pemex, tratar con dignidad a todas las personas, no usar groserías ni apodos para dirigirse a los compañeros, y evitar expresiones o actitudes que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual o psicológica.



En materia de igualdad y no discriminación, plantea no hacer bromas, chistes o comentarios discriminatorios, respetar la identidad de género y la orientación sexual de las personas y adoptar actitudes incluyentes.



El Código prohíbe apropiarse de las ideas de los demás; utilizar el cargo a nivel jerárquico para obtener beneficios, provechos o ventajas personales; así como aceptar, participar, encubrir o fomentar la corrupción o cualquier acto ilícito.



"¿Por qué es importante la honradez para Pemex? Porque la honradez nos apoya a mantener un ambiente de rectitud y justicia, fortaleciendo la confianza entre nosotros. Debemos fomentar que Pemex sea reconocida como una empresa confiable", señala.



"Las personas con las que nos relacionamos deben saber que nos conducimos con honradez y que rechazamos la corrupción, así como cualquier acto que afecte nuestra eficacia, dañe nuestra reputación y nos exponga a riesgos innecesarios".



Otros preceptos del Código son denunciar cualquier delito o incumplimiento a las leyes; rechazar la corrupción, el robo, el fraude y cualquier ilícito; rechazar los favoritismos en la toma de decisiones; y promover la competencia leal y libre.



"En Pemex rechazamos el soborno, cohecho, colusión, conflicto de intereses, el tráfico de influencias y, en general, cualquier tipo de corrupción. Estamos en contra de cualquier pago o beneficio para asegurar tratos preferenciales o acelerar las relaciones de negocio", agrega.



"No aceptamos ni otorgamos regalos, beneficios, viajes, comisiones o cualquier otra forma de compensación para influir en una decisión de negocios u obtener una ventaja indebida".