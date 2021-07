"Pensé que lo iban a matar": comerciantes golpean a reporteros en Puebla ante policías indiferentes

Puebla.- Comerciantes golpearon con palos y piedras a dos reporteros de Imagen Televisión Puebla ante la mirada indiferente de policías municipales que no hicieron nada para impedir la agresión en la capital poblana.

De acuerdo con medios locales, el hecho tuvo lugar la tarde de ayer jueves en las inmediaciones del Mercado Morelos, en Puebla capital, mientras las autoridades realizaban un operativo sorpresa por la venta ilegal de bebidas alcohólicas.

En medio del alboroto por el decomiso de bebidas, los comerciantes golpearon con piedras y palos a una reportera y un camarógrafo que cubrían el evento.

Leer más: ¡Terrible! Atacan con ácido a una joven en Michoacán; su madre exige justicia a las autoridades

Las víctimas fueron identificadas como Cynthia Coleote (reportera) y Édgar Torrentera (camarógrafo), ambos del grupo Imagen Televisión Puebla.

La reportera relató que alrededor de 30 hombres se fueron sobre su compañero y lo golpearon con saña, además de arrebatarle la cámara para intentar destruirla. Todo ante los ojos de policías municipales.

Pensé que lo iban a matar. Yo gritaba que no le hicieran nada. La Policía Municipal no hizo nada, estaba a unos metros de ahí y no hicieron nada", acusó Cinthya Coleote.