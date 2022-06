Periodista Antonio de la Cruz fue atacado a balazos junto a su hija en Ciudad Victoria

"Hoy en Tamaulipas asesinaron al reportero Antonio de la Cruz del Diario Expreso de Ciudad Victoria. El profesional fue atacado con su familia, su hija falleció y su esposa está herida . No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas. Estos crímenes no quedarán impunes". Informó el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas a través de Twitter.

No obstante, de acuerdo con el vocero de la Presidencia, anunció que en el ataque contra Antonio de la Cruz, declara que su hija fue asesinada y su esposa se encuentra gravemente herida, pero esta versión aún no ha sido confirmada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

