Periodista gana juicio contra BBVA tras ser víctima de secuestro exprés y robo de tarjetas

México.- La periodista Paula Mónaco Felipe logró ganar una demanda contra el banco BBVA tras perder dinero por el robo de sus tarjetas durante un secuestro exprés del que fue víctima en 2018.

Según dio a conocer la Institución Federal de Defensoría Pública (IFDP) en redes sociales, BBVA no había atendido el reporte que la periodista hizo por el robo de tarjetas que sufrió, obligándola a pagar cargos realizados por quienes la secuestraron.

El secuestro exprés ocurrió a finales de 2018 en Tijuana, Baja California, mientras Paula Mónaco cubría el éxodo de una caravana de migrantes centroamericanos en busca del "sueño americano" como periodista independiente.

Hombres armados privaron de la libertad a la comunicadora y la llevaron a una casa de seguridad, donde fue retenida por varias horas y liberada hasta después de la medianoche.

Durante ese tiempo, sus captores hicieron retiros de dinero en efectivo y compras con las tarjetas bancarias de la periodista, tras obligarla a revelar sus números NIP, además de robarle su equipo de trabajo.

Una vez libre, la periodista reportó vía telefónica a BBVA el robo de sus tarjetas, pero a los días se percató de que los cargos no fueron rechazados por el banco e incluso le obligó a pagar otros que se realizaron después de su secuestro exprés.

Luego de que el banco ignoró sus reclamos, Paula decidió acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde perdió su tiempo y dinero, pues la institución no la respaldó.

En 2019, pidió ayuda a la Defensoría Pública, a través de la cual el Estado mexicano le proporcionó defensa legal de forma gratuita, lo que fue para ella una "grata sorpresa", ya que en ese punto estaba perdiendo la esperanza de ganar la batalla legal.

"Ya con pocas esperanzas, acudí al Instituto Federal de la Defensoría Pública y me encontré con una muy grata sorpresa, que es una Institución del Estado que funciona, que me atendió bien, que me atendió no sólo con dignidad sino planeando una estrategia efectiva que funcionó y que acabó en un triunfo legal, una batalla que parece pequeña pero no lo es", resaltó la periodista.

Imagen: Captura de Twitter

En la audiencia preliminar no se logró conciliación, ya que el banco sostuvo que no tiene la obligación a corroborar la identidad de la tarjetahabiente, sino de los comercios donde se realizaron las transacciones.

Después de poco más de dos años, la periodista logró ganar el juicio contra BBVA, por lo que el banco fue obligado a devolverle su dinero.

En su cuenta de Twitter, Paula Mónaco celebró la victoria legal sobre BBVA, destacando que gracias a esto "exista sentencia precedente" para futuros casos, lo que además consideró como un "doble triunfo" gracias a la representación de la Defensoría Pública.

"Le ganamos un juicio a BBVA #Bancomer. Suena a poco pero no lo es. Sobre todo porque ahora existe una sentencia precedente: atención quienes sufren secuestro, secuestro exprés, robo de tarjetas. Y es doble el triunfo porque además el Estado me representó, gracias @defensoriaifdp", escribió la periodista.

El asesor jurídico Francisco Garrido fue quien atendió su caso al promover un juicio oral mercantil en la Ciudad de México, en el que lograron acreditar que las compras con sus tarjetas bancarias fueron realizadas sin su consentimiento.

Finalmente pasado 28 de septiembre, la jueza condenó al banco BBVA a reembolsarle a la periodista el dinero de las disposiciones indebidas con intereses legales.