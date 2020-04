Permite Nayarit festividad pese a emergencia sanitaria

Ciudad de México, México.-En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, otorgó el permiso para que se realice la festividad indígena "Semana Santa Cora".

Pese a que se ha pronunciado a favor de medidas restrictivas, este lunes el Mandatario dio el visto bueno a la implementación del evento insignia de la Sierra del Nayar, pero con medidas de salubridad.

"Debido a la trascendencia de esta ceremonia, hemos accedido a la demanda de las comunidades indígenas, para que se realice bajo las estrictas medidas de salubridad", aseguró en un comunicado.

"Montaremos cercos sanitarios y unidades móviles de salud, para realizar una tarea exhaustiva de prevención y cuidado.

"Siendo muy respetuoso del credo de las y los nayaritas, hago un llamado para abstenernos de asistir a reuniones con grandes concentraciones de personas, recuerden que están prohibidas, y es para protegernos".

La también conocida como "Judea Cora" atrae a miles de turistas nacionales e internacionales a esta región noreste de Nayarit, la cual es el escenario de procesiones, rituales y danzas ancestrales con mezclas católicas.

Durante ocho días, el pueblo Cora presenta estos eventos en Santa Teresa, Dolores, Mesa del Nayar, San Francisco, Jesús María, San Juan Corapan, Presidio de los Reyes, Mojocuautla, Rosarito, San Juan Bautista, San Blasito y Huaynamota.

La decisión le causó críticas por parte de usuarios en la propia página de redes sociales del Gobernador, pues aseguran que ésta no va acorde con las anteriores que se han tomado en la entidad.

Como ejemplo, el pasado sábado el Mandatario mostró su enojo por turistas de Jalisco que llegaban a Bahía de Banderas, pese el exhorto de no salir de sus casas.

"Tenemos datos, como dicen por ahí, de que pues desgraciadamente llegó gente irresponsable infectada de coronavirus", sostuvo el Gobernador.

"No solamente fue rumorología ni mitote, también fue información veraz y precisa, pues tú sabes, los gobiernos tienen gente metida en inteligencia y por ahí nos llegó este dato y pues yo me preocupé mucho, y pues no se vale, como lo he dicho, no tienen madre".

Esta entidad registra un muerto por Covid-19, y al menos otras nueve personas contagiadas, según el último reporte de la Secretaría de Salud federal.