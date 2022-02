Perrito muere tras ser amarrado y arrastrado por un auto en Tabasco

" Exhortamos a las autoridades a tomar cartas en el asunto y que este hecho no quede impune como los casos de Luffy, quien perdió la mandíbula a causa de la violencia ejercida hacia él; a Luna, a quien le cortaron sus patitas con un machete, y muchísimos más casos que hemos tomado como colectivo de protección animal de nuestro municipio", escribieron.

A través de su cuenta de Facebook, la Asociación de Rescate y Concientización Animal de Paraíso hizo un llamado a las autoridades a hacer justicia y no dejar el hecho impune, como ha ocurrido con otros casos de crueldad animal registrados en este municipio de Tabasco.

" Ay dios, pobre perrito ", exclama el conductor, mientras una mujer pide grabar las placas del coche. Momentos después, logran darle alcance a conductor y lo increpan "¿qué les pasa?", mientras suenan el claxon, pero no frena la marcha.

Personas a bordo de un auto que circula por la misma calle captan el abuso y expresan su preocupación por el animal e incluso confrontan al hombre que conduce el auto con el can amarrado.

Raúl Durán Periodista

