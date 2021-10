Persona no binaria solicita se le reconozca como tal en su INE, en vez de como hombre

Guanajuato.- Una persona procedente de Guanajuato solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) una credencial para votar que lo identifique como persona No Binaria, es decir que en la opción de “Sexo” aparezca “NB”, en lugar de “H”.

Se trata de Juan Fausto Martínez Martínez quien a través de sus redes sociales explicó que en su credencial de elector se le identifica como hombre, lo cual no representa su identidad, por lo que se dirigió al INE por medio de un escrito formal para solicitar que su credencial tenga la opción de “No Binaria” en dicha casilla.

En el escrito, Fausto se describe como “persona mexicane, mayor de edad, autoadscrite NO BINARIA” y solicita “de manera pacífica y respetuosa que se me expida una credencial para votar con fotografía en la que se me asigne en lugar de sexo H (Hombre), el de NB (No Binario)”.

En su solicitud, Fausto Martínez explicó que “desde que tengo uso de razón, siempre me sentí diferente a los demás y por diversas cuestiones y por las amistades decidí aceptarme abiertamente homosexual, pues era la expresión o término que en ese momento conocía, pero no me sentía encajar en esa expresión".

A lo largo de su carta dirigida a Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Fausto continúa con una explicación acerca de su evolución personal y deconstrucción hasta sentirse identificado con el término No Binario.

La solicitud del guanajuatense fue enviada a finales del mes de septiembre, sin embargo no ha habido una respuesta por parte de la institución.

¿El INE acepta el cambio de sexo?

Este proceso solo se realiza con personas trans para que la credencial de elector coincida con el nombre e identidad de género del ciudadano solicitante, siempre y cuando se haya realizado el proceso de modificación de nombre y sexo en el acta de nacimiento ante el Registro Civil.

A pesar de que el INE acepta este cambio, hasta el momento no cuenta con un proceso que reconozca a las personas No Binarias por lo que, en caso de que el resultado sea positivo en la solicitud de Fausto, sería un hecho histórico en el país y un paso para las personas que forman parte de este grupo.