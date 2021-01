Personal médico de Aguascalientes se capacita para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19

Aguascalientes, Ags.- Un total de 20 trabajadores del Instituto de Servicios de la Salud de Aguascalientes (ISSEA) y 10 más de la 14va. Zona Militar del Estado fueron capacitados hoy respecto a la recepción, traslado, conservación y aplicación de la anhelada vacuna contra el coronavirus que llegará al estado a partir del próximo 12 de enero.

El entrenamiento tuvo como sede el Auditorio Dr. Pedro de Alba de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), institución educativa que este 8 de enero dio a conocer los pormenores de la charla.

"La capacitación abarcó diversos temas, como las características y constitución de la vacuna BNT 162b2, la red de frío a la que debe someterse, así como el método de aplicación, almacenamiento y traslado del compuesto biológico", difundió el alma mater de esta entidad.

Sobre este proceso de vacunación habló la tarde de este 7 de enero el Secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer, quien detalló que entre las 32 entidades del país se entregarán 1.3 millones de vacunas contra Covid-19 a partir del próximo 12 de enero, las cuales han sido desarrolladas por Pfizer y BioNTech.

Aunque las entidades que recibirán más vacunas están la Ciudad de México (198 mil 900 dosis), el Estado de México (139 mil 425), Jalisco (81 mil 900), Veracruz (76 mil 20), Nuevo León (70 mil 200) y Guanajuato (54 mil 600), Aguascalientes también está contemplado en la entrega a partir de este 12 de enero, como dio a conocer el gobernador Martín Orozco Sandoval desde el pasado 4 de enero.

Es por lo anterior que hoy se instruyó al personal médico y militar sobre cómo deberá llevarse a cabo la primera etapa de la estrategia de vacunación contra la covid-19 en el Estado.

La capacitación tuvo una duración de cuatro horas. En este lapso, los asistentes conocieron las características de la vacuna BNT 162b2 desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, así como los correspondientes métodos de aplicación, almacenamiento y traslado correcto.

En el encuentro, la doctora María Guadalupe Durón Montoya, responsable estatal del Programa de Vacunación Universal del ISSEA, detalló que, en términos muy generales, la vacuna contra el Covid-19 se trata de un compuesto biológico constituido por ARNm de una sola cadena, generado por la transcripción libre de células a partir de ADN, las cuales contienen la información que codifica la producción de la proteína viral del SARS-CoV-2.

De igual modo, los capacitadores profundizaron en temas relacionados con la higiene, para evitar cualquier complicación sanitaria antes y durante el proceso de aplicación de las dosis.

Durón Montoya destacó el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para abrir sus puertas para llevar a cabo esta primera capacitación y dijo que ojalá se puedan expandir las prácticas con ayuda de la casa de estudios para llevar esta valiosa información a un número más alto de colaboradores del sector salud.

El estado de Aguascalientes registra hoy un total de 15,254 casos positivos y 1,691 muertes a causa del Coronavirus según la información proporcionada esta mañana por la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

Tras un difícil panorama que vivió Aguascalientes en los dos últimos meses del año pasado, finalmente la noche de este 4 de enero llegó la buena noticia de que el estado volvía a estar en color amarillo en el semáforo epidemiológico del Gobierno Federal, esto luego de que se haya registrado una disminución en los contagios de Covid-19 y una disminución en la hospitalización de pacientes graves.

Dicha noticia fue celebrada por el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, quien pese a esta buena noticia ha solicitado a la población no confiarse y seguir acatando los protocolos sanitarios del Indicador Estatal Covid hasta que todos los ciudadanos hayan recibido su vacuna contra el Covid-19.

"No echemos las campanas al vuelo, no nos relajemos, la pandemia sigue. En Aguascalientes debemos seguir tomando las medidas de prevención, existe el indicador estatal, ese continuará como hasta ahora, teniendo restricciones en horario y en aforo en algunas actividades...Mientras no estemos vacunados todos no podemos bajar la guardia"