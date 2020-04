Pide Consejo Indígena ayuda a CIDH por Tren Maya 

Cd. de México, México.-Al describir al megaproyecto del Tren Maya como opaco, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en Campeche, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que el Gobierno mexicano brinde información sobre su construcción.



En una carta elaborada el pasado 23 de abril, la cual difundieron este miércoles, la comunidad indígena también acusó a la Federación de agravar violaciones de derechos humanos en su contra al seguir el proyecto, pese a la contingencia por el coronavirus.

Los ciudadanos y ciudadanas indígenas y no indígenas de los Estados afectados no tenemos suficiente información pública en torno al referido megaproyecto. Hasta ahora, la opacidad ha sido la regla en la implementación del Tren Maya, se reprocha en el texto.



Alertamos a la CIDH que pese a este gravísimo contexto actual de pandemia, el Gobierno federal mexicano INSISTE EN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PARA EL MEGAPROYECTO DEL TREN MAYA, sin detenerlo y sin tomar en cuenta el grave riesgo a la vida y la salud si sigue exponiendo de esta manera no sólo a sus funcionarios públicos, sino también a autoridades locales e integrantes de las comunidades indígenas sobre cuyos territorios pasaría el Tren Maya.