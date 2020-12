Pide Jaime Bonilla no salir a reuniones o fiestas en Baja California

Tijuana.- Este 17 de diciembre el Gobernador de Baja California por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Jaime Bonilla Valdez, pidió a la población no salir a reuniones o fiestas, pues la entidad ubicada al norte de México tiene 500 personas hospitalizadas por covid-19.

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estatal escribió que uno de los principales motivos para el alto número de contagios por coronavirus es que muchas personas creen que al estas saludables, el virus no les afectará.

"Creer que el Covid-19 no te va a afectar a ti porque eres una persona sana, es uno de los motivos más comunes por los cuales hoy tenemos a más de 500 personas hospitalizadas(...)No es momento de reuniones y fiestas", escribió Jaime Bonilla.

En el mismo tweet agregó un video en el que se pidió seguir las normas sugeridas por las instituciones de salud en México para evitar propagarse de la enfermedad que hasta el momento ha matado en el país a miles de personas.

En el material se reiteró a la población no salir a menos que sea para realizar alguna actividad realmente esencial para la vida, así como respetar la sana distancia de por lo menos dos metros, no conglomerarse, no interactuar con otras personas con proximidad.

También hablaron sobre la campaña estatal "Cuídate por lo que más quieras", en la cual se contó sobre el caso de una persona joven que acudió a una posada, sin saber que ahí se enfermaría de covid-19, para después contagiar a su madre.

El estado gobernado por Jaime Bonilla acumula según los datos proporcionados por su página web, un total de 29,672 casos positivos, 4,764 muertos, así como 3,412 sospechosos por coronavirus.

Mientras los casos que dieron negativo a una prueba contra el virus son 20,399, los recuperados 23,423 y los activos superan el millar apenas por 96 positivos.