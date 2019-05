Piden a Gobierno de Veracruz transparentar compra

Ciudad de México.- El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, enredó aún más las cosas con la de por sí polémica compra de 160 patrullas, afirmó el senador panista Julen Rementería del Puerto.

El parlamentario jarocho apremió al Mandatario a transparentar la operación cuyos detalles, observó, la opinión pública desconoce.

Cuitláhuac García aclaró el lunes que la Secretaría de Seguridad Pública estatal había comprado sólo 50 unidades y rentado las 110 restantes, a pesar de que originalmente había anunciado, en una ceremonia pública, de la adquisición de 160 patrullas por un monto más alto.

De acuerdo con los cálculos del senador, cada patrulla fue comprada a un costo de un millón 300 mil pesos, "una cantidad exorbitante", si se toma en cuenta una cotización del mismo modelo arrojó un monto de menos de 700 mil pesos.

Foto Agencia Reforma

"El Gobernador estableció ayer dos cosas: primero -además, contradiciendo su información, la del tweet y la oficial que se había hecho en la página comunicación social- que no se habían comprado 160 patrullas, sino que se habían comprado 50, que estás habían costado 40 millones de pesos. Se le inquirió sobre a quién se le compró, no se dio la información; se le solicitó también, en todo caso, el detalle del equipo que traía la patrulla, tampoco se dio la información", cuestionó el legislador en rueda de prensa.

Rementería del Puerto explicó que el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios establece que "el Secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada ente público, según corresponda en su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones de mercado."

"No podemos aceptar en Veracruz, y me parece que ninguna parte del País, que simplemente se salga a decir que se compran patrullas, que la urgencia merece, amerita hacerlo, a través de la excepción a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y que por ello no da información", advirtió.