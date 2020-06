Piden al Gobierno Federal internet para todos los estudiantes mexicanos

México.- La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), en el marco de su XXI aniversario, demanda al Gobierno Federal que se dote de internet para todos los estudiantes mexicanos, pues millones de familias no tienen acceso a este servicio básico en las condiciones actuales, en donde las clases no pueden ser presenciales.

Debido a la pandemia del Covid-19, el 30 de marzo los estudiantes abandonaron las aulas y comenzaron su aprendizaje en línea. Esta medida fue implementada por parte de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de no perder el ciclo escolar.

Se trata de un sistema de educación a distancia, establecido sobre todo para los más de 25 millones de estudiantes de los niveles básico y medio superior. En estas circunstancias, el acceso de las familias a la computación e internet se vuelve necesario.

Isaías Chanona Hernández, dirigente de la FNERRR, explicó que esta necesidad tecnológica se da en un contexto de profunda desigualdad económica y, por tanto, millones de estudiantes no pueden seguir estudiando, o no adecuadamente, a diferencia de algunos, ya que según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, el 76.7% del sector con ingresos económicos bajos no tiene internet.

Además, continuó explicando el líder estudiantil, buena parte de la sociedad no puede pagar dicho servicio, ya que apenas pueden comprar lo básico para sobrevivir.

La situación es grave, la precariedad de la población no se debe ocultar, tiene que ser atendida: el CONEVAL estima un aumento de la pobreza en 10.7 millones de personas.”

Respecto a esta situación, la FNERRR se ha manifestado en redes sociales para que el gobierno de AMLO brinde despensas alimentacias a las familias. Y hoy, encabezan la demanda de miles de estudiantes que necesitan internet para seguir con sus estudios.

Los estudiantes de dicha Federación afirmaron conocer la situación de los jóvenes mexicanos directamente, debido a que tienen relación constante con ellos:

Los estudiantes han tenido problemas para conectarse y realizar sus tareas, están terminando el semestre con muchas dificultades técnicas, y debido a que este sistema continuará por lo menos hasta agosto, es necesario que los funcionarios públicos resuelvan nuestra demanda.”

Chanona Hernández dijo que a partir del lunes primero de junio empezarían una campaña de denuncia sobre la situación precaria de los alumnos, esperando contar con la comprensión de la ciudadanía, y la solución de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno Federal.

