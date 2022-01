Piden cancelar la Feria de León 2022 o exigir certificado de vacunación a asistentes

León, Guanajuato.- Ante el abrumador incremento de contagios de Covid-19 que ha vivido México en los últimos días, algunas autoridades de salud, empresariales y usuarios de redes sociales piden se cancele la Feria Estatal de León 2022 o en su defecto refuerce los filtros sanitarios que se aplicarán a los asistentes.

Pablo Julián Medina Sánchez, director del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato, ha sugerido que sea cancelada la próxima edición de la Feria de León y la popular festividad de los "Inditos", pues confesó que en la Unidad Familiar del nosocomio ya están rebasados y no dan abasto en atender a pacientes ambulatorios que han dado positivo al Covid-19.

"La festividad de los inditos no debe de realizarse, al igual que la Feria; cómo están los contagios, no está para que se lleven a cabo este tipo de eventos masivos", señaló e invitó a la población en general a "que se cuide, que no deje de usar cubrebocas y que eviten reuniones de grupos, con muchas personas, porque ahorita esta nueva cepa de Ómicron es muy transmisible", puntualizó.

Ismael Plascencia Núñez, coordinador regional de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) región Bajío, es otro de los líderes empresariales del Bajío de México que han alzado la voz para exigir a las autoridades del Gobierno de Guanajuato y del Ayuntamiento de León se refuercen los protocolos sanitarios entre la población.

"Las autoridades deben poner un alto y poner candados, especialmente en eventos masivos, donde hay más riesgo de contagios... Ya debería estar sucediendo que en los diferentes espacios a los que acuden una gran cantidad de personas, se solicite el certificado de vacunación y no dejar esto al azar... No se vale que las personas que se cuidan pongan en riesgo su salud por las que no se cuidan”, dijo a medios locales en referencia al próximo arranque de la Feria de León.

Mientras tanto, las críticas de la población en general también se han hecho evidentes en las publicaciones que la Feria Estatal de León ha emitido en sus redes sociales para promocionar las actividades que tendrán del 14 de enero al 9 de febrero en la ciudad de León, Guanajuato, y los protocolos sanitarios que habrá.

A las 17:30 horas de hoy en la cuenta de Facebook de la Feria Estatal de León fue publicada una imagen en la que se leen cuáles serán los protocolos sanitarios que habrá en el mago evento: "1. Desde tu entrada y en todo momento usa cubrebocas, 2. Si consumes alimentos, procura no desplazarte por las instalaciones y 3. Desinféctate al entrar, en cada comercio tendrás acceso a gel antibacterial (recomendable traer tu propio gel antibacterial)", esta última frase fue colocada en letras chiquitas.

Entre las reacciones que dicho post tuvo la aplicación refiere 73 Me gusta, 20 Me divierte, 18 Me enoja y 22 comentarios, sin embargo, al querer leerlos todos únicamente aparecen visibles seis. Entre ellos se puede leer al usuario Rob Gonza quien acusa "Se nota que quieren billete y borran los comentarios realistas de que se van a contagiar".

En otro comentario se puede leer: "Era para que cancelaran la feria están viendo como estamos y hay van de aferrados...", escribió Eduardo Flores, quien hace referencia que ya ha sido cancelada la Feria de San Marcos, que anualmente se realiza en el vecino estado de Aguascalientes.

A las críticas se suma la usuaria Rosita Pink quien escribió "Si hacen la feria lo q deberían es poner agua y jabón por todos lados para q la gente se lave las manos todavía creen q el gel antibacterial sirve nomas baten la mugre".

Las críticas también se han hecho extensas en la red social Twitter en donde a otro post que emitió la Feria Estatal de León con protocolos sanitarios los usuarios reaccionaron con los siguientes comentarios: "No sé cómo pueden decir que toman todas las medidas de salud y seguridad Cuando la primera de esas medidas es: no asistir a lugares concurridos" y "Ya salió positivo el gober @diegosinhue deberían cancelar".

Entre los recientes contagios de Covid-19 que se han dado en Guanajuato ha resaltado el del gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien por segunda ocasión contrajo el virus y así lo dio a conocer este lunes en sus redes sociales:

"Estimadas y estimados guanajuatenses, quiero compartirles que resulté positivo a #COVID19, atenderé las recomendaciones de salud y cumpliré con el aislamiento correspondiente. Seguiré atento cumpliendo con mis responsabilidades de forma virtual. Agradezco su comprensión y apoyo".

Al día de hoy la Secretaria de Salud de Guanajuato señala que la entidad ha acumulado un total de 212 mil 086 casos positivos de Covid-19, 13 mil 886 defunciones. Además, hay actualmente un total de mil 155 casos sospechosos de contagio. A lo largo de la pandemia el municipio de León ha sido el más afectado, acumulando hasta el momento 70 mil 387 contagios y 4 mil 502 defunciones, mientras que hoy reporta 459 personas sospechosas de poseer el virus SARS CoV-2.