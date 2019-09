Piden clemencia para mujeres encarceladas por narcotráfico en México

México.- Activistas mexicanas pidieron este lunes que haya clemencia para muchas de las más de 3.000 mujeres encarceladas en México por delitos ligados al narcotráfico, alegando que no tuvieron una defensa adecuada debido a su género, poca educación y pobreza.

Organizaciones locales como Equis y Red de Justicieras, que tienen entre sus representantes a mujeres que han estado encarceladas por trasiego de droga y conocen las carencias y la dura vida en prisión, hicieron este llamado a la espera de que el Legislativo mexicano discuta una ley de amnistía del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Entre las cerca de 3.000 mujeres encarceladas por estos delitos, "nos encontramos un perfil dominante, son personas que vienen de condiciones de pobreza, con un nivel de educación de primaria principalmente, 87% son madres, y de éstas más de 80% son madres solteras", dijo en rueda de prensa Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis.

En su llamado, las activistas subrayan que muchas de estas mujeres han sido encarceladas por una cadena de injusticias y reclaman que la problemática se aborde desde una narrativa de compasión, sin que ello signifique reclamar la libertad simple y llanamente para todas.

Natacha Lopvet, integrante de Equis y de la Red de Justicieras, es una francesa de 49 años que se dedicaba a trabajar en cruceros turísticos. Intentó introducir droga a México desde Perú, fue detenida y condenada a 10 años de cárcel.

"El entendimiento del sistema de justicia es nulo para la mayoría de las mujeres en prisión. Salen, y al no tener nada, están irremediablemente ante la posibilidad de volver a caer en el crimen organizado. La ilusión de la reinserción social se enfrenta al petrificante antecedente penal", subrayó.

Ilustrativa. Fuente: Pixabay

Beatriz Maldonado, también de Red de Justicieras, relató en la conferencia que pasó 10 años en prisión por narcomenudeo, delito al que se vio empujada, explicó, por las deudas contraídas por su esposo, quien es adicto a las drogas, y por las amenazas de criminales a los que debía dinero.

"No pensé que fuera un delito grave. Tomé la horrible decisión de pagar su deuda. Sé que fui culpable, no me enorgullezco de eso. Lo que pedimos (al salir de prisión) son oportunidades, que no criminalicen la ignorancia, el hambre", explicó Maldonado.

Días atrás, López Obrador anunció que enviará al Legislativo una propuesta de amnistía que busca, dice, "pacificar" al país y aunque no se conoce su contenido, en otras ocasiones el mandatario ha evocado la posibilidad de beneficiar a personas condenadas por delitos menores ligados al narcotráfico que golpea a México.