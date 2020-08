Piden indagar abuso policial a mujeres luego de los hechos ocurridos en la manifestación en León

León, Guanajauto. - En conjunto 22 diputadas federales y una senadora, exigieron investigar los hechos de abuso policial que se registraron el sábado 22 de agosto en León, Guanajuato, en donde se advierten posibles actos de tortura, además de violencia sexual hacía las mujeres que se manifestaron en la ciudad.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja, la diputada Wendy Briceño, compartió a través de sus redes sociales el pronunciamiento en el que se reprochan las acciones de los elementos de seguridad del municipio, además de señalar la falta de vocación de parte de los integrantes de la policía de León.

"Exigimos que se inicie un procedimiento contra todos y cada uno de los servidores públicos implicados en este brutal acto de represión, disfrazado de operativo de contención", se puede leer en el pronunciamiento compartido a través de las redes sociales.

En el documento se puede leer que solicitan al Secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, además del Alcalde Héctor López Santillana y al Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, asimismo, al Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, que indaguen en los hechos y se brinden respuestas de las agresiones y omisiones en las competencias.

"No estamos hablando de un asunto menor, cuando la Policía de León es acusada de uso excesivo de la fuerza pública, actos que pueden constituir tortura, agresión sexual a adolescentes, así como de criminalización y agresión física", agregan en el texto.

Por otra parte la senadora por Guanajuato, de la bancada de Morena, Malú Micher, señaló como indignante las acciones que realizaron los elementos de seguridad en León.

“No podemos tolerar ni aceptar que la fuerza del Estado se utilice para detener, atacar y agredir sexualmente a las jóvenes y las mujeres que se manifiestan para exigir respeto a sus derechos, tal como sucedió este fin de semana en León, Guanajuato”, se puede leer en su cuenta de Twitter.

La manifestación #JusticiaParaEvelyn la cual se llevó a cabo el día sábado 22 de agosto del año en curso, se realizó luego de que la joven denunciará abuso sexual de parte de los elementos policíacos, la protesta se registró en León, donde 22 mujeres fueron detenidas, algunas menores de edad, quienes señalaron que fueron víctimas de violencia sexual y física a través de redes sociales y con videos.

La manifestación fue interrumpida por mujeres policías que realizaron detenciones argumentando daños al patrimonio público; entre golpes y agresiones físicas, incluso las periodistas fueron agredidas, en total las detenciones se registraron entre 22 y 25 mujeres.

"Al momento en que me subieron a la patrulla alguien me levantó la falda y me metió la mano y también me arrancaron la blusa", narra una menor, de 17 años, en un video en el que muestra sus medias rotas, su ropa desgarrada y sus brazos llenos de moretones. "Me esposaron, después atrás estaba una policía y desde que me subí (a la patrulla) me comenzó a golpear".

La tarde de ayer se registró una manifestación en la ciudad de León, Guanajuato, en apoyo a una joven que denunció el abuso por parte de un miembro de la policía de la entidad; durante la protesta y en diferentes videos se puede observar como las manifestantes fueron agredidas por los elementos de seguridad, y siendo detenidas algunas de ellas

La manifestación se originó con el objetivo de exigir justicia para Evelyn, una joven que denunció el pasado viernes 14 de agosto; haber sido abusada sexualmente por un policía que la tocó debajo de su falda en ese mismo lugar.

Sin embargo, durante la manifestación que exigía justicia para la joven, otras mujeres fueron víctimas de violencia por parte de los elementos de la Policía de León, incluso se registraron de 22 a 25 mujeres detenidas según los colectivos feministas, quienes también denunciaron agresiones sexuales contra las mujeres que fueron privadas de su libertad.

"ALERTA Nos súmamos a la alerta de las colectivas feministas sobre las detenciones en la manifestación de hoy #JusticiaParaEvelyn #NoMeCuidanMeViolan Responsabilizamos al Municipio de León y al Gobierno de Guanajuato de su integridad y seguridad", compartió en Twitter Red MAB mujeres por la autonomía y el bienestar.

El colectivo de Mujeres de Sal compartió a través de sus redes que algunas de las compañeras manifestantes fueron detenidas y no sabían sobre su paradero, por lo que realizaban una denuncia en Internet solicitando a las autoridades que dieran respuesta de los actos por parte de los elementos de seguridad, de acuerdo a una nota publicada por el Debate.

Piden sancionar a la policía de León

Asimismo, la organización Amnistía Internacional (AI), compartió a través de sus redes sociales su postura sobre la situación que se registró durante el sábado en la ciudad de León, con relación a los abusos policiales, y se sumó a la exigencia de parte de las legisladoras federales.

"Tenemos información de que en León, Guanajuato, policías agredieron sexualmente a mujeres manifestantes, algunas de ellas menores de edad, en respuesta a una manifestación pidiendo #JusticiaParaEvelyn", indicó AI en sus redes sociales.

"La situación persiste: policías agreden sexualmente a mujeres. Lo que sucedió anoche en León no es un hecho aislado, es una práctica común de las fuerzas de seguridad en México", indicó AI al compartir las cifras del año pasado sobre las agresiones sexuales que viven las mujeres de parte de los elementos de seguridad en el país.

