Piden indagar contaminaciónde Refinería Madero en Tamaulipas

Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas exigió a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) investigar con mayor profundidad las emanaciones que provienen de la Refinería Francisco I. Madero.

Con el arranque de esta refinería que estuvo apagada por más de un año, ciudadanos del sur de Tamaulipas han señalado que los mecheros emiten enormes columnas de humo, principalmente de noche.

El titular de esta dependencia, Gilberto Estrella Hernández, informó que debido a que no tienen competencia para atender este caso, se pidió a la ASEA hacer una investigación, puesto que es visible que podría existir un daño al ambiente.

Destacó que la ASEA les respondió que el complejo petrolero está trabajando bajo la norma, situación que consideran incorrecta, por lo que se les solicita mayor investigación.

Señaló que grupos ambientalistas de Tampico y su zona metropolitana han denunciado este problema al Gobierno de Tamaulipas.

No (quedaron conformes) por eso solicitamos la revisión nuevamente, debe ser un problema, no tengo el tipo de contaminante que puede ser, no tengo el análisis de qué tanto contamina o perjudica, pero hay veces que con tan solo verte da una imagen de qué tanto puede afectar