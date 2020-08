Piden justicia para Ángela, joven de 15 años que dejaron morir en clínica de rehabilitación

Nuevo León.- En redes sociales comienza a circular la historia de Ángela, una adolescente de 15 años de edad que aparentemente murió de forma trágica en un centro de rehabilitación en Abasolo, Nuevo León.

Una supuesta amiga de la víctima, con el usuario de @izajajaj, compartió el relato de los hechos junto a una serie de fotogrfías, donde responsabiliza a los cuidadores y encargados del lugar de la muerte de la joven.

Miles de usuarios se han unido a la manifestación virtual por medio del hashtag #JusticiaParaÁngela, donde piden a las autoridades que hagan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

De acuerdo a @izajajaj, su amiga tenía una adicción a las drogas, por lo tanto sus familiares decidieron internarla en una clínica de rehabilitación cristiana llamada, Casa De Rescate Jesús Salva A.C., la cual se ubica en la ciudad de Abasolo, Nuevo León.

Los pastores les dijeron que ellos cuidarían a Ángela y que con la ayuda de dios podría salir adelante"

La joven explicó que su amiga padecía de diabetes tipo 1, por lo tanto debía recibir un tratamiento de insulina diariamente, misma que los familiares le suministraban a los encargados del centro. Sin embargo, todo comenzó a tornarse extraño cuando un 27 de febrero se informó a los padres de Ángela que supuestamente el "pastor había sido secuestrado".

Desafortunadamente eso no fue todo, pues al día siguiente recibieron otra llamada donde les pedían que acudieran al centro "urgentemente". Cuando llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de la joven sin vida tirado en un colchón, a lo cual los encargados no pudieron dar una explicación coherente.

Al llegar encontraron a Angela tirada en un colchón en el suelo sin signos vitales, no hablaron a ambulancia, no trataron de revivirla, NO HICIERON ABSOLUTAMENTE NADA, LA DEJARON MORIR!!!!!", expresa @izajajaj.