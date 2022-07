Piden no ofrecer plazas a médicos en zonas inseguras de México

Cd. de México, México.- Asociaciones de médicos en formación hicieron un llamado a las universidades a no ofrecer plazas de servicio social en comunidades donde no es posible garantizar la seguridad, luego del asesinato del pasante Eric Andrade Ramírez en un hospital en Durango.

"La seguridad y las condiciones para realizar nuestras prácticas médicas, han mermado y se carece de un plan para evitar que los desafortunados hechos como los sucedidos con el Dr. Eric, sin embargo, este hecho es uno más de muchos, que preocupantemente se presenta cada día con mayor frecuencia", aseguraron en una carta hecha pública.

"No permitiremos que se sigan vulnerando nuestros derechos, ni que estudiar medicina represente un riesgo para nuestra integridad y nuestra vida. Como Colectivo de Médicos en Formación alzamos la voz ante la poca acción por parte de las autoridades y exigimos, de manera URGENTE, atender los siguientes llamados".

En la misiva dirigida a la Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Salud, así como a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud Directores de Facultades y Escuelas de Medicina, las asociaciones demandaron implementar una investigación pertinente, responsable, y resolutiva sobre el asesinato del médico de 24 años ocurrido el pasado 15 de julio.

También urgieron resguardar a los médicos pasantes del servicio social que estén en comunidades donde no sea posible garantizar su seguridad y realizar un análisis situacional, en el que se especifiquen los índices de violencia, a fin de evaluar las plazas a ofertar para agosto de 2022.

Te recomendamos leer:

A los estudiantes de medicina en todos los niveles de formación, las asociaciones les pidieron cerrar filas y conocer y exigir sus derechos.

Se les pidió además cooperar en la recolección de denuncias e información respecto a las condiciones en las que están los médicos en todas sus etapas de formación y denunciar las condiciones de vulnerabilidad a las que se les exija exponerse.

La carta esta firmada por la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, en conjunto con el Colectivo Médicos en Formación; la Asamblea Nacional de Médicos Pasantes de Servicio Social; la Asamblea Nacional de Médicos Internos de Pregrado y la Asamblea Nacional de Médicos Residentes.

Llamado que se emitió en redes sociales. (Captura)

Eric Andrade Ramírez fue asesinado a balazos cuando hacía su servicio social en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango.

El crimen ocurrió el pasado 15 de julio cuando el joven de 24 años asistía a un paciente, y hasta el momento la Fiscalía General del Estado anunció la detención de uno de los presuntos homicidas.