Piden paz tras asesinato de 4 personas en verificentro de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Luego de que cuatro personas hayan perdido la vida la tarde de ayer debido a un ataque armado suscitado en un verificentro de la ciudad de Celaya, Guanajuato, el expresidente municipal Ismael Pérez Ordaz, dirigentes de Coparmex y ciudadanos alzaron la voz para pedir paz a las actuales autoridades municipales y estatales.

De acuerdo a los reportes policiacos, los homicidios se registraron cuando los tripulantes de dos vehículos esperaban turno en el verificentro ubicado en la avenida 12 de octubre para que su respectivo automovil fuera revisado, llegando al lugar un grupo de personas armadas quienes empezaron a realizar disparos dejando inicialmente sin vida a tres personas y dos más heridas, sin embargo minutos después otro de los lesionados pereció.

A raíz del atentado, las exigencias de justicia no se han hecho esperar por parte de la sociedad y algunos políticos del municipio de Celaya, Guanajuato, entre ellos el ex alcalde Ismael Pérez Ordaz (2012-2015), quien mediante un comunicado emitido a través de sus redes sociales lamentó la situación de violencia que se vive en la ciudad.

El ex mandatario municipal dijo que es lamentable que durante los últimos años la violencia se ha recrudecido en Celaya, afectando con ello el bienestar de las personas que ahí habitan.

Por su parte, Juan Yúdico Herrasti, actual presidente de la Coparmex Celaya, lamentó que “las víctimas colaterales siguen siendo los habitantes que se ven vulnerados en los momentos menos esperados... desafortunadamente la violencia en últimas fechas suele ser más cruel”.

Entre los comentarios que hubo en redes por parte de los usuarios de Twitter se pudieron ver los siguientes reclamos:

En Celaya no se puede estudiar En Celaya no se puede crecer En Celaya no se puede emprender En Celaya no se puede cumplir En Celaya no se puede VIVIR No queda más que GRITAR hasta que alguien nos escuche. @Elvira_PaniRod @diegosinhue @lopezobrador_ #PazEnCelaya PazEnGuanajuato