Piden rescate millonario por 8 empleados secuestrados del Ayuntamiento de Paracho, Michoacán

El mismo gobernador ha informado que hasta el día de ayer no se había presentado ninguna denuncia formal por el secuestro de los empleados, por lo que lo único que se ha hecho es tener presencia en la zona, así como un diálogo abierto, ya que la Fiscalía General del Estado de Michoacán no puede actuar si no hay una denuncia.

“Urapicho no está bajo el régimen de autogobierno, ni de presupuesto directo, no está en esa categoría, yo invitaría a Urapicho a que regularice su situación, les dan algo así como 6 millones de pesos, ellos están exigiendo más, mi llamado”, explicó el mandatario estatal.

Los secuestradores han señalado que de no entregarse el dinero completo no liberarán a los empleados y los lincharán . Por su parte, el presidente municipal de Paracho, Erick René Padilla Andrés , se encuentra resguardado, ya que teme por su seguridad y por la vida de los servidores públicos secuestrados .

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.