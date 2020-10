Pin... huercos, están jod...: maestra insulta alumnos en Saltillo

Coahuila.- Las clases en línea han sido pesadas para muchos alumnos y maestros, y han sido testigo de momentos incomodos que rápidamente se vuelven viral en redes sociales, en el cual, muchas veces, se muestra el comportamiento que tienen los docentes con sus alumnos durante este tiempo de pandemia.

El día de hoy ocurrió un caso muy peculiar, donde una maestra de secundaria de Coahuila, Saltillo, insultó a sus alumnos durante la clase en línea, lo que ella no sabía es que la estaban grabando y que difundirían la grabación en redes sociales.

De acuerdo a los alumnos, todo sucedió momentos antes del inicio de la clase en línea, cuando la maestra se le olvidó apagar el micrófono y la cámara de su computadora cuando se encontraba hablando por celular.

En la grabación al mujer le dice a la persona con la que habla por teléfono que sus alumnos son unos "huercos “y que los trabajos se los están mandando hechos "un desmadre" y que solamente nueve personas pasaron su materias.

Nombre, pinchis huercos, no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosas, me los están mandando hechos un desmadre"