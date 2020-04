Poblados mexicanos bloquean carreteras por temor a coronavirus

Zirahúen, Michoacán.- Flor Esmeralda Arciga asegura que no existe precedente de que el poblado de Zirahuén, Michoacán, se cerrara a visitantes, como ahora lo hizo por el temor de sus habitantes a contraer coronavirus.

Enclavado en una región boscosa del estado de Michoacán (oeste), el turístico poblado de indígenas purépechas colocó sacos con tierra y atravesó vehículos en los caminos de acceso para impedir por cuatro días la entrada a los paseantes que el pintoresco lago de Zirahuén atrae.

Arciga, jefa de Tenencia de Zirahuén, relató que habitantes reunidos en una asamblea votaron a favor de cerrar la localidad a orillas del lago durante los días feriados de la Semana Santa, cuando usualmente aumenta el turismo hacia sus cabañas y restaurantes.

El asueto de este año quedó en medio de la emergencia sanitaria que México declaró hasta el 30 de abril por el COVID-19, sin embargo la comunidad prefirió no arriesgarse a contagios por menor que pudiera ser el flujo de turistas, comentó.

A la fecha, el poblado de unos 5.000 habitantes, muchos de ellos pescadores, artesanos y campesinos, ha estado exento de casos y la gente temía que la clínica local no tuviera capacidad para enfrentar un posible brote.

"En la asamblea comentaban que tenemos muchos adulto mayores (...) La gente de aquí no sale fuera y por lo tanto no estamos con el riesgo de contagio afuera"

Dijo a Xinhua la jefa de Tenencia.

Casos como el de Zirahuén se han repetido en varios poblados de México desde finales de marzo a medida que la transmisión del COVID-19 se aceleró en el país, una reacción que, según un antropólogo, sólo había ocurrido en los últimos años en comunidades golpeadas por violencia.

En algunas localidades, habitantes o autoridades restringieron el paso sólo a su población, a veces por poco tiempo, o instalaron revisiones sanitarias en entradas, tras optar por medidas adicionales al distanciamiento social y paro de actividades no esenciales que México ordenó con la emergencia.

El brote que hasta el momento sumaba más de 1,9 millones de contagios y 123.000 muertes en el mundo afectó a México justamente en uno de los dos periodos de vacaciones de más afluencia anual, cuando normalmente turistas abarrotan playas, ciudades coloniales y bosques.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo dijo que la ocupación en la Semana Santa en México, el séptimo país con más turistas a nivel global, cayó drásticamente y estimó las pérdidas en 53.000 millones de pesos (2.183 millones de dólares).

Arciga, la jefa de Tenencia de Zirahuén, describió que algunos dueños de hoteles se opusieron al cierre pero aseguró que eran empresarios que viven fuera del poblado, tras ejemplificar que otros prestadores de servicios respondieron que no tenían problema con perder ingresos por ventas.

"Mucha gente comentaba 'no le hace que coma toda la semana frijoles pero prefiero estar sana a luego estarme lamentando'"

Relató Arciga y agregó que en los caminos bloqueados lidiaron con vacacionistas molestos por el bloqueo.

Expuso que el poblado se rige por el sistema de usos y costumbres, como muchas comunidades de población indígena en México, y que la alcaldía de Salvador Escalante, donde se ubica, respetó la decisión.

A Zirahuén, resaltó, lo siguieron con cierres otras cuatro comunidades purépechas también pertenecientes a la región de Pátzcuaro, un área que el año pasado recibió 137.000 turistas durante Semana Santa.

Michoacán es una de las entidades con menos casos de coronavirus en el país, que a la fecha reportaba más de 5.800 casos con 449 muertes a escala nacional concentrados en la Ciudad de México y las urbes más grandes.

"Entendemos que no va a ser la solución porque cuatro días no es suficiente, pero para nosotros eran los días que entra más turismo", dijo Arciga y abundó: "En las grandes ciudades cuentan con los equipos a lo mejor, nosotros no tenemos las condiciones".