Poca afluencia en consulta popular en Guanajuato y Michoacán; Instituto de Aguascalientes "ni abrió"

Aguascalientes, Aguascalientes. - Con poca participación de la ciudadanía y los institutos de elecciones sin otorgar información, es como inició la primera consulta ciudadana que se realiza en México, en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Desde las ocho de la mañana, horario donde se tenía planeado abran las mesas para que las personas voten si desean o no el enjuiciamiento de ex presidentes de México, Debate ha mantenido un monitoreo permanente, dando como resultado que los ciudadanos desconocen dónde ir a votar e incluso institutos electorales no laboraron.

En el caso del Instituto de Elecciones del Estado de Aguascalientes, Debate llamó al número que tienen en sus redes sociales, donde sólo contestó el encargado de vigilancia y al cuestionarle dónde conseguir información o ruedas de prensa respondió: “Ni trabajaron aquí hoy, yo soy el vigilante”.

Cabe mencionar que, en los noticieros de radio locales en Aguascalientes, las dudas que más se repiten es dónde ir a votar y qué pasa si su sector no tiene mesa asignada, sin que hasta el momento haya una autoridad electoral que aclare las dudas.

Las casillas en Guanajuato se ven vacías. Foto: Portal AM

Guanajuato por su parte, reporta poca afluencia de votantes en las mesas designadas en León, una de las principales ciudades. Además, en la mesa de la sección 2486, de la comunidad de San Cristóbal, donde tendría que votar el exresidente y uno de los que está propenso a juicio, Vicente Fox Quesada, sólo re reportó diez votos hasta las nueve de la mañana.

“Los que llegaron a votar, vinieron saliendo de misa, fueron unos diez, pero sólo esos han venido”, comentó Fabricio, uno de los funcionarios de casillas en la que le toca a Vicente Fox Quesada.

Jalisco tampoco mantiene información en sus canales oficiales, sólo una publicación que tuvieron donde dan a entender que ya se abrieron todas las mesas designadas para las votaciones, sin contestar por vía telefónica o redes sociales.

Michoacán es el único estado de los tres mencionados que mantienen comunicación directa con el electorado, informando con reportes en vivo de la situación que tiene la consulta ciudadana en la entidad.

En ese sentido, el Instituto de Elecciones del Estado de Michoacán reportó con corte a las diez de la mañana, manifestó reportes menores en la apertura de mesa de trabajo, presentándose más del 90 por ciento de las mesas designadas en el estado.

