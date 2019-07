Poderes en BC no está en Senado.-Monreal

Ciudad de México.-El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la desaparición de poderes en el estado de Baja California no es un tema que se encuentre sobre la mesa de la Cámara alta, que es la facultada por la Constitución para iniciar ese proceso.

Aunque se dijo respetuoso de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, consideró que se trata de una expresión de carácter político, ya que no tiene asidero legal.

"No, no procede la desaparición de poderes, no sé de dónde lo sacó el diputado Muñoz Ledo, a quien respeto mucho, pero para la desaparición de poderes deben cumplirse varias hipótesis jurídicas y no es el caso", dijo.

"Ese tema no se ha planteado ni en la Junta de Coordinación ni en los órganos del Gobierno del Senado. La desaparición de poderes en Baja California no está en la mesa del Senado, no hay esa posibilidad".

El legislador consideró que no se cumplen las condiciones para buscar la desaparición de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la entidad y reiteró que el Senado será coadyuvante en el cauce legal que tomen las impugnaciones sobre el caso, aunque advirtió que la Corte tendrá la última palabra.

"Lo que procede es una controversia constitucional, siendo serios estrictamente. En el Senado estaremos atentos, vamos a esperar a que concluyan los procesos legales, no vamos a precipitarnos, ya resolverá la Corte", señaló.

Monreal advirtió que, en el pasado, el régimen político utilizaba la amenaza de la desaparición de poderes para amedrentar a gobernadores que resultaban incómodos para el Gobierno federal.

"En el pasado se ha usado políticamente contra los gobernadores que no tenían el beneplácito del poder central, pero no se cumplen los extremos en este caso. Legalmente no tiene asidero (plantear la desaparición de poderes)", agregó.