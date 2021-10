Podría FGR solicitar otra orden de arresto contra Rosario Robles por otro delito, advierte abogado

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) podría solicitar que se libere una nueva orden de arresto contra Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, con el objetivo de mantenerla en prisión.

Lo anterior luego de que un tribunal federal ratificara el pasado jueves, 7 de octubre, el amparo otorgado a Robles Berlanga, recurso que le permitiría salir del centro penitenciario femenil Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, Ciudad de México, lugar en el que ha permanecido desde 2019, para llevar el procedimiento en su contra en su domicilio.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, reveló que la salud de Robles se ha agravado durante los meses que ha permanecido recluida en la cárcel, revelando que ha perdido alrededor de 15 kilogramos.

“Ha perdido el equilibrio un poco y se ha caído en tres distintas ocasiones. Esas tres caídas le han ocasionado lesiones en la columna, en la cadera y en la pierna", dio a conocer.

En este contexto señaló que existe la posibilidad de que la FGR pida que se gire una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por otro delito, pues sostuvo que el organismo puede contribuir otras carpetas, recordando que le imputaron el ilícito de ejercicio indebido del ejercicio público, bajo el caso conocido como la "Estafa Maestra", convirtiéndolo en dos: por una parte, el de Sedesol y, por otra el de Sedatu.

No obstante, puso en entredicho que este sea el momento ideal para que ello suceda debido al frágil estado de salud en el que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), incluso, remarcó que no sería "lo técnicamente ni jurídicamente correcto".

Leer más: Cuando la naturaleza retoma su lugar: Román Meyer muestra foto del inundado NAIM en el Lago de Texcoco

“El grado de desgaste que puede ocasionar a una persona que está privada de la libertad va degradando a cualquier persona, no es la excepción en el caso de Rosario”, enfatizó.