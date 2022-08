Podría quedar inconclusa la Vía Alterna en San Luis Potosí

Por falta de recursos provenientes del Gobierno Federal, la Vía Alterna, un proyecto que buscaría resolver algunos problemas de movilidad hacia la Zona Industrial.

Los trabajos que se realizan actualmente se hacen con lentitud, además, aseguran, el proyecto ya no es viable y que si se llega a concluir no resolvería la movilidad.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció en días pasados que el proyecto se encuentra en análisis para determinar que acciones se tomarán respecto a ese tema.

El proyecto avanzó únicamente 5 kilómetros de construcción y faltan aún 20 por concretarse. "Nada más avanzó cinco kilómetros y faltan 15 kilómetros más. Llegaríamos hasta el eje 140 si nosotros lo invertimos ahí. Por eso, esa decisión la tomará el Consejo. De nada nos sirven 5 kilómetros si no llegan a ningún lado y habría que esperar al otro sexenio para que vengan a acabarla", dijo Gallardo Cardona.

Al respecto, Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, dijo que el proyecto podría quedar inconcluso, pero se está viendo la posibilidad de que sea el estado de SLP quien el de continuidad a la obra.

Dijo que lo que se lleva de avance en la Vía Alterna hasta ahora ha sido con recurso del gobierno federal, pero al parecer ya no hay más recurso "Habría que valorar si se decide por terminar esta vía, porque faltan varios kilómetros y dos salidas, una en el Eje 122 y otra en el Eje 140. Así como esta no tendría razón de ser, no serviría de nada".

La licitación para la Vía Alterna fue lanzada a principios del 2021 para la primera etapa y los trabajos comenzaron a realizarse en marzo de ese año, luego de casi un año y medio se tienen avances visibles mínimos.