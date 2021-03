Policías responden al Covid-19, pero son menos visibilizados

México.- Desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV2, los policías municipales y estatales, así como la Guardia Nacional en México han continuado su labor incluso ante el riesgo de contraer el Covid-19.

Algunos de ellos han sido llamados a dispersar reuniones, manifestaciones o aglomeraciones por diversos motivos, pero no todos lo han hecho con las medidas sanitarias recomendadas por la propia autoridad. Aunque son uno de los principales respondientes de esta contingencia, tampoco existe un registro oficial de elementos contagiados, fallecidos y recuperados.

Monserrat López, investigadora en la organización Causa en Común, consideró en entrevista para Debate que la apertura de esta información es necesaria porque si no se conoce el estado de los policías frente al virus, difícilmente se va a lograr una campaña de vacunación que llegue a las poblaciones de policías vulnerables.

“Es muy necesario tener estos registros públicos, uno para que la población y las organizaciones de la sociedad civil conozcamos la situación en donde nos encontramos, pero también para poder elaborar políticas públicas con base a esa información”, apuntó.

Policías vulnerables

Monserrat López indicó que desde hace varios años, las policías tanto estatales como municipales en México se encuentran en un estado de abandono y desproporción cada vez más grande. Un ejemplo, dijo, es la encuesta Qué piensa la policía, realizada por la organización, que arrojó que la mitad de los encuestados tuvo que poner de su bolsillo para el calzado, el 42 por ciento declaró que pagó de su bolsillo su uniforme y el 25 por ciento, la reparación de su patrulla y sus cartuchos.

La investigadora apuntó que ese mismo estado de abandono también se ve reflejado en el contexto de la pandemia. Añadió que algunas corporaciones policiales se han manifestado para exigir pronta vacunación y mejores medidas de seguridad sanitarias.

Asimismo, han existido manifestaciones para exigir a la población limitar las reuniones a fiestas, porque son ellos quienes atienden estos llamados para disipar dichas reuniones o las aglomeraciones.

Lamentó que hasta ahora no exista un seguimiento ni un registro oficial del número de policías que se han contagiado, se han recuperado o fallecido por el SARS-CoV2, desde que comenzó la pandemia.

Por ello, Monserrat López apuntó que desde la organización Causa en Común comenzaron un registro que se basa en datos que reportan la prensa sobre los policías contagiados y fallecidos por esta enfermedad.

Según el último reporte, hasta el 11 de marzo, desde que inició la pandemia, al menos 7 mil 451 policías han sido contagiados y 784 han fallecido por covid-19. Entre los estados con mayor número de policías contagiados se encuentran Puebla, Nuevo León, Jalisco y Campeche.

Por otro lado, los que registran el mayor número de fallecidos son el Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México. Lamentablemente, dijo, la mayoría de los policías tanto contagiados como fallecidos pertenecen a corporaciones estatales.

En el caso de la Guardia Nacional, el reporte estima al menos 2 mil 070 contagios y 97 fallecidos.

“Esas notas de prensa en ocasiones sí son retomadas de las declaraciones de los secretarios de Seguridad Pública estatales, pero muchas no necesariamente son registros oficiales, están basadas en notas de prensa y evidentemente estas fuentes no están completas, puesto que no es un registro oficial, pero sirve como un referente para conocer la situación de los elementos”, explicó la investigadora de Causa en Común.

¿Qué pasa en Sinaloa?

Desde el 15 de febrero, Debate solicitó al área de Comunicación de la Fiscalía Estatal el acceso a los datos de policías contagiados, fallecidos y recuperados por Covid-19 en Sinaloa; sin embargo, estas estadísticas fueron negadas sin aclarar si se cuenta con una base de datos al respecto o no.

Ante esto, se buscó la información de forma local en Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Escuinapa, Rosario, San Ignacio, Culiacán y Mazatlán. De los anteriores, todos proporcionaron información, excepto el municipio de Mazatlán.

Óscar Guinto Marmolejo, director de Seguridad Pública y Tránsito en Culiacán, comentó a Debate que desde el inicio de la pandemia dieron a conocer a los elementos los protocolos de prevención y se les otorgó gel antibacterial, cubrebocas y desinfectante para las unidades, entre otros.

Desgraciadamente, dijo, han fallecido cuatro compañeros, dos de la Unidad Preventiva y dos de Vialidad. “Al igual que toda la población, nosotros no somos inmunes a esta enfermedad, tenemos un riesgo por el hecho de estar prestando el servicio diariamente con la población”, reconoció Guinto Marmolejo.

De acuerdo a los protocolos, comentó que se ha resguardado a los elementos vulnerables y a mujeres embarazadas.

Desde que se inició la pandemia, dijo a Debate que 409 elementos se han contagiado, de un poco más de mil 300 elementos en total, entre preventivos y de vialidad. “El ayuntamiento está apoyándonos ya sea con medicamentos, hospitalizaciones y en caso necesario la oxigenación, las radiografías de los pulmones. Dentro de lo que cabe, la mayor parte de esas necesidades”.

No obstante, reconoció que lamentablemente no hay recurso que alcance y los elementos han tenido que poner de su bolsillo para algunas cuestiones de la enfermedad, pero en nivel mínimo.

El director de Seguridad Pública de Guasave, Miguel Ángel Martínez Catana, compartió que desde el inicio de la pandemia, 19 policías han resultado contagiados y cinco han fallecido. No obstante, agregó que se han seguido una serie de protocolos preventivos y el Gobierno municipal ha dotado de productos, como el gel antibacterial y cubrebocas, como medida de protección. En Guasave hay un aproximado de 400 elementos.

En el caso de Salvador Alvarado, Juan Carlos Barraza Morales, director de la corporación, compartió que en 2020, 22 elementos y dos administrativos se enfermaron, mientras que este 2021 se han contagiado cinco policías y dos administrativos; esta entidad cuenta con menos de 100 elementos policiacos.

No están en la prioridad de vacunación

La investigadora de Causa en Común, Monserrat López, reflexionó que la policía tiene un nivel de proximidad con la sociedad muy importante, ya que son los primeros respondientes cuando sucede un hecho delictivo, por lo que es importante que se tomen en cuenta para el plan de vacunación nacional contra el Covid-19.

Asimismo, apuntó que en la última Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Policial del Inegi, un porcentaje importante de los policías cae en población de riesgo y de contagio, dadas las enfermedades crónicas que padecen. De acuerdo con los resultados, el 79.4 cuenta con sobrepeso, el 30 por ciento con obesidad, el 9.1 con hipotensión arterial y el 6.3 con diabetes.

“Además de que están muy expuestos, también tienen problemas de enfermedades crónicas que pueden ponerlos como poblaciones vulnerables”, consideró.

Por ejemplo, Abdón Cervantes Hernández, director de la Policía y Tránsito Municipal de Rosario, dio a conocer que aunque se resguardó en casa a los elementos más vulnerables por su estado de salud o edad y se trató de llevar lo más apegado posible a las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, al menos un 20 por ciento de los policías y tránsitos y una minoría de personal administrativo resultaron afectados.

“También tuvimos otros casos sospechosos, presentaron síntomas y estuvieron resguardados en sus casas, pero estos no fueron casos graves”, apuntó.

Señaló que el golpe más fuerte que recibieron fue la muerte de un compañero y amigo, el cual era tránsito municipal.

En la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, en el 2020 se registraron 133 casos sospechosos del covid-19, de los cuales se confirmaron 53 positivos. Mientras que en lo que va del 2021, 13 han salido con resultados positivos al coronavirus.

El director de la dependencia, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, comentó que lamentablemente cuatro agentes han fallecido a consecuencia del covid-19. El año pasado Rodríguez Ponce salió positivo al coronavirus y se recuperó tras varios días de permanecer bajo el tratamiento médico.

“Las instalaciones de Seguridad Pública de Ahome se sanitizan de manera constante para prevenir posibles contagios”, añadió el comandante Ponce. En esta corporación hay 850 elementos entre preventivos y de vialidad.

Hasta febrero, en San Ignacio, dos policías habían contraído este virus, pero ya están de vuelta laborando, así lo indicó el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alberto Castro Peña, quien dijo que afortunadamente no se han presentado bajas de ningún agente por causa de este padecimiento.

En la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa se informó a Debate que, hasta febrero pasado, habían logrado mantenerse a salvo de los contagios de Covid-19 y no habían detectado casos positivos y decesos por esta enfermedad. Su director, Juan Carlos Nataren Ovando, mencionó que quienes han manifestado sentirse mal de salud, con síntomas similares al Covid-19 han sido aislados hasta su recuperación, para evitar algún tipo de contagio en el resto de la corporación policiaca.

Grupo de alto riesgo

Monserrat López comentó que la situación de vulnerabilidad se replica a nivel internacional también. Mencionó que los policías europeos reclaman que la enfermedad sea reconocida como una enfermedad profesional, así como la vacunación inmediata a las fuerzas de seguridad, porque forman parte de un grupo de alto riesgo.

La investigadora de la organización Causa en Común declaró y recomendó que se entiendan las exigencias de los miembros de las corporaciones policiales puesto que el Estado debe de asegurar que cuenten con el equipamiento que les permita protegerse de posibles contagios.

Añadió que también es necesario considerar a los elementos que forman parte de las poblaciones en riesgo como prioritarios dentro del plan nacional de vacunación.

Otro de los puntos que destacó la investigadora fue que se deben asegurar las garantías de indemnización para las familias de los policías fallecidos a causa de la enfermedad.

“Por supuesto que se atienda el problema de desinformación, que exista un registro de los policías contagiados, recuperados, fallecidos, porque creemos que es muy importante que se dé seguimiento a estos casos, para poder conocer la situación a la que nos enfrentamos, detectando elementos que son población de riesgo para su pronta vacunación”, enfatizó.

En México, el plan de vacunación integra hasta ahora a personal de Salud, por considerarlos en primera línea de atención al covid-19, seguido de adultos mayores por ser población vulnerable.

En un caso particular, 17 mil maestros en Campeche fueron vacunados con la intención de que ese estado, que ha permanecido el semáforo epidemiológico en verde, vuelva a las aulas.

Con información de Noel Vizcarra, Ahome; María Elena Ibarra, Escuinapa; Pedro Quintero, Rosario; Yolanda Tenorio, San Ignacio.