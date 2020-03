Con la participación de ponentes de países como Argentina, España, Costa Rica, México, Ecuador, Chile y Colombia y el registro de más de 5 mil asistentes, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) inauguró el Tercer Congreso Internacional de Valores por la Paz con el lema “Construyendo juntos una mejor sociedad”, mediante el cual se pretende aportar para cambiar el mundo a través de una cultura del respeto, de la empatía, de la sensibilidad basada en el bienestar y los valores.



El Rector de la Casa Rosalina, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, ponderó la importancia de darle a conocer a los jóvenes que en estos temas hay instituciones, comunidades, individuos y países que están interesados en fomentar temas que lleven a conseguir e implementar una sociedad de Paz.



“Hoy se habla de una economía global y de una necesidad en el mundo de tener una sociedad en paz, una sociedad que nos permita transitar, convivir, que nos permita respetar nuestra libre expresión, la manera de pensar (…) es importante que las universidades se dediquen no solo al aspecto intelectual (…) necesitamos retomar con una gran decisión lo que es el desarrollo humano”, dijo.

Pone en marcha la UAS el 3er Congreso Internacional de Valores por la Paz

Guerra Liera enfatizó que hoy la UAS es un punto de encuentro de quienes indagan y dominan sobre los valores y la paz, de una comunidad que empuja fuerte para poder cambiar el mundo a través de una nueva cultura.



“Hoy la sociedad debe aspirar a encontrar las señales adecuadas para transitar en todos los sentidos, en todos los momentos, aspirar a una mejor sociedad, que ustedes jóvenes puedan recibir una sociedad mejor que la de hoy, sin violencia, sin adicciones, con respeto, con oportunidades, sin discriminación, que sea igualitaria, equitativa e integral, que podamos ver en ustedes verdaderos agentes de cambio para bien de nuestra sociedad”, expresó.

Opinó que la paz y el bienestar no son una etiqueta, por ello se dijo convencido que fue un acierto el haber instalado la Unidad de Bienestar Universitario donde se tratan estos temas, se les buscan salidas y cómo implementarlos a través de diferentes programas y que es la Unidad responsable de organizar este evento el cual concluye este viernes.



El dirigente universitario agradeció y reconoció la presencia de los ponentes y participantes los cuales no sólo son de la UAS, sino de otras instituciones, así mismo a los colaboradores e instituciones que apoyaron en la realización de este Tercer Congreso como son ANUIES, Santander Universidades, Cátedra UNESCO, Universidad de Granada, URSULA, la Universidad Técnica Particular de Lohan, la Universidad de Rosario Colombia, Asociación Internacional de Educación para la Paz, Corporación Creer en la Paz, Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía, y el Consejo Mundial del Boxeo.



Por su parte, la Directora de la Unidad de Bienestar Universitario, licenciada Patricia Corrales de Guerra, señaló que en los últimos años en la UAS y en esta dependencia se ha asumido la misión de difundir los valores inculcando una cultura que conduzca a una mejor sociedad, donde todos puedan alcanzar los más altos índices de desarrollo humano.



“Ese el compromiso a través de los diferentes programas que impulsamos en la Unidad de Bienestar Universitario, esa es la aspiración de este Congreso Internacional en el cual contamos con expertos de primer nivel tanto del país como del extranjero, a quienes agradezco su presencia sobre todo ante un momento de incertidumbre de salud y financiera, agradezco el creciente interés de la comunidad rosalina por participar e involucrarse en actividades que permitan hacer que los valores trasciendan en la sociedad”, manifestó.

Tomó la palabra también el Subdirector de Negocio Particular de Santander Universidades, David Trujillo Sánchez, quien expresó que para Santander desde hace 20 años el apoyo a las universidades es uno de sus principales compromisos, trabajan con más de 800 universidades en el país y han invertido más de mil 300 millones de apoyo a la educación superior, así mismo felicitó a la UAS por promover espacios donde se busca exaltar los valores y la formación integral de los jóvenes con una visión humana.



El Coordinador del Plan de Cultura de Paz de la ANUIES, doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, destacó que esta Asociación ha estado presente desde el primer Congreso Internacional de Valores y por ello expresó que la UAS es hoy por hoy un ejemplo nacional de lo que se debe hacer en la cultura por la paz y a través de los años ha crecido en su estrategia para lograrlo, tema en el que la ANUIES trabaja en elaborar un Plan Pro Paz.



La inauguración estuvo a cargo del Presidente Municipal de Culiacán, licenciado Jesús Estrada Ferreiro, quien valoró el esfuerzo de todas las instituciones organizadoras de este evento y opinó que el tema de la paz es complejo, que luchar para pacificar un país es toda una odisea y trabajar por una cultura de paz no es fácil cuando desde el hogar no se hace lo necesario.

“Celebro que la UAS por tercera ocasión esté organizando este Congreso Internacional porque es muestra de la congruencia y la buena voluntad de las autoridades universitarias”, opinó.

Al término de la inauguración realizada en la Torre Académica Culiacán, donde se llevan a cabo las conferencias magistrales, los talleres y paneles, se llevó a cabo la apertura de la denominada Feria de Valores UAS, instalada en la explanada de la Torre Académica la cual muestra los diversos programas y acciones que la Universidad realiza para el fomento de valores.