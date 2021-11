Por aumento de violencia, gobernador de Durango pide no viajar a Zacatecas de noche

Durango.- El gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro, hizo un llamado a los ciudadanos para evitar viajar al estado de Zacatecas durante la noche, tras el aumento en la violencia en el estado vecino.

“Siempre ha habido toda la disposición de las autoridades tanto de Zacatecas como de Durango, pero creo que ahorita, por la situación que vive Zacatecas, sí tenemos que tomar nosotros medidas preventivas sobre todo en los límites para que, lo que está pasando allá, no nos vaya a afectar”, declaró el mandatario estatal.

Rosas Aisuro informó que en los próximos días tendrá una reunión con su homólogo de Zacatecas, David Monreal, para tratar asuntos relacionados a la seguridad y coordinación entre ambas entidades para atender el aumento de la violencia.

Mientras tato “que no viajen de noche; hoy (jueves) vimos en la mesa de seguridad cómo reforzar la vigilancia a través de la Guardia Nacional en todo ese tramo de Durango a Zacatecas y conscientes de que el problema no está en Durango, pero sí afecta a los duranguenses que viajan no sólo a Zacatecas sino al centro del país”.

El gobernador de Durango resalto la difícil situación que vive Zacatecas en materia de seguridad por el predominio de los grupos delictivos que operan en la entidad, generando una ola de violencia en varios puntos del estado.

y es que este jueves nueve hombres fueron asesinados, torturados y colgados de un puente vial sobre la carretera federal 45, en el tramo Zacatecas-Aguascalientes, en el cruce con la avenida Genaro Borrego Estrada, en la cabecera municipal de San Pedro Piedra Gorda, en territorio zacatecano.