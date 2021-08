¡Por brote de Covid-19! Cierran guardería del IMSS en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Michoacán.- La guardería 001 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue cerrada por un brote de Covid-19 entre al menos tres niños y una trabajadora contagiados.

A través de su oficina de comunicación, el IMSS dio a conocer que determinó suspender operaciones en dicha guardería luego de que el área de Vigilancia Epidemiológica del instituto "arrojó casos positivos en tres menores y una trabajadora".

Pese a que los cuatro contagios de Covid-19 fueron confirmados desde el pasado jueves 29 de julio, no fue sino hasta el lunes 2 de agosto que el IMSS anunció el cierre de la estancia infantil.

Madres y padres de familia denunciaron que los contagios al interior de la guardería fueron consecuencia de la irresponsabilidad del IMSS por haber tomado a la ligera las medidas de prevención.

Por su parte, la institución asegura que desde que se confirmaron los contagios se dictaron las medidas y tratamiento médico de los niños y la trabajadora contagiados, cuyos casos calificó como leves o moderados.

El IMSS adelantó que determinará la posible reapertura de la guardería en Lázaro Cárdenas dentro de ocho días, una vez que se tengan los resultados de las pruebas aplicadas la resto de menores y trabajadoras.

Tras confirmarse el brote, madres y padres de los pequeños aseguraron que la guardería del IMSS no acataba las medidas sanitarias para prevenir contagios.

Señalaron, por ejemplo, que el personal de la estancia infantil no aplicaba el lavado de manos, no tomaba la temperatura a los niños ni trabajadores, no usaban gel antibacterial ni sanitizante, y en algunos casos ni siquiera cubrebocas.

Incluso revelaron que el IMSS los amenazó para que no dieran a conocer el brote en la guardería de dicho municipio de Michoacán, previo a aplicarle pruebas de Covid-19 al resto de los infantes.

