¡Por falta de pago! Bloquean carretera entre Chiapas y Guatemala

Tuxtla Gutiérrez.- Cerca de 50 personas bloquearon desde la tarde del lunes la carretera de pago Ocozocoautla- Arriaga, en Chiapas, para exigir la debida remuneración prometida por el Gobierno federal por el daño a sus tierras.

Los manifestantes, quienes dan paso vehicular de forma intermitente, aseguran cuando se construyó la carretera que comunica con el vecino país de Guatemala se les prometió un pago por los terrenos utilizado para hacer la vía.

"Cansados de los engaños del Gobierno nos vimos en la penosa necesidad de bloquear la carretera Ocozocoautla-Arriaga, ya que hay una sentencia donde dice que se nos pague por los terrenos afectados hace 17 años y no nos paga el Gobierno, por eso tomamos esta decisión y no nos moveremos hasta que no nos pague", dijo en un video uno de los manifestantes.

"Nada más nos mandan gentes que no nos resuelven nada, a decirnos mentiras, exigimos pago inmediato y la indemnización desde hace 17 años".

Los habitantes de los ejidos Julián Grajales, Carranza, Sinaloa, Guerrero, Triunfo, Tiltepec, parte de Arriaga y de Ocozocuautla, Calera, y también la cabecera de Jiquipilas, ganaron un juicio que falló a favor del pago por sus tierras, pero hasta el momento no les han recibido nada

Por lo anterior, las personas colocaron carteles en la rúa donde se lee consignas como “No más engaños” y “Tiene 17 años que fuimos despojados de nuestras tierras”.

Al respecto, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional (CNAC) publicó en Twitter sobre vías alternas para las personas que quieran transitar por la zona.

"Buenas tardes, continúa cierre intermitente de circulación por presencia de habitantes, aproximadamente km 061+300 autopista (1960) Ocozocuautla- Arriaga (directo), mismo tramo. Se tiene como ruta alterna carretera (2540) Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez".