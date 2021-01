Por falta de pago, Cruz Roja retiene un cadáver en Baja California

Baja California.- Jaime Bonilla Valdez, gobernador del estado de Baja California, exhibió que la Cruz Roja ha estado reteniendo el cadáver de un paciente debido a que los familiares de el fallecido no han pagado la cuenta referente a los gastos médicos, los cuales fueron dados por dicha institución y mismos que ascienden a más de 500 mil pesos.

A través de su conferencia diaria para reportar las cifras de Covid-19 en Baja California, el mandatario estatal dio a conocer una denuncia ciudadana en la que se acusaba la retención de un cuerpo por parte de la Cruz Roja, puesto que los cercanos a la persona fallecida todavía no han cubierto los servicios médicos que el organismo le prestó en vida.

Expone Jaime Bonilla que la Cruz Roja tiene retenido un cuerpo por falta de pago/ Fuente: Twitter @Jaime_BonillaV

La denuncia se difundió por medio de las redes sociales por uno de los hijos del finado, el cual añadió al escrito el recibo de gastos médicos, mismo que había sido expedido por la institución de primeros auxilios. Cabe mencionar que el documento data desde el pasado 5 de octubre de 2020. En este refriere que el monto total a pagar es de 545 mil 799 pesos, por concepto de anticipo y gastos médicos.

Jaime Bonilla calificó lo sucedido como un "acto inhumano" y, además, destacó que el monto por concepto de anticipos que se puede observar en el papel, que es de 320 mil pesos, resulta excesivo, de acuerdo al conocimiento que de ello tiene el titular de la secretaria de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, puesto que se tiene entendido que este es de 150 mil pesos.

En este sentido, Bonilla Valdez lanzó la advertencia a la Cruz Roja que si no se comprometen a limpiar su administración y de paso a dar una solución al caso del cuerpo que mantienen en sus instalaciones, su administración no va a trabajar en conjunto con ellos, recalcando que lo que se denuncia en las conferencias no se dice porque sí ni para que estas sean olvidadas o escondidas, sino para actuar en consecuencia.

En este mismo tenor, el titular de Salud en Baja California, luego de que el gobernador le cuestionara sobre esta situación en particular, mencionó que los directivos de la institución anteriormente se habían mostrado comprometidos para ser más sensibles y solidarios ante el difícil contexto en materia de salud y económica por la que la entidad a traviesa, asegurando que muy probablemente los altos mandos no están enterados de tal acto y defendiendo que estos no están de acuerdo con ese tipo de abusos al no querer entregar el cuerpo por falta de pago.

Pérez Rico aseveró que inmediatamente después de que se concluyera la transmisión en vivo, él buscaría establecer comunicación con los directivos de la Cruz Roja para, de esa forma, poder aclarar la situación, tanto de esta como de otras personas que pudieran estar pasando por algo parecido.