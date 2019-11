Por lluvias en Sonora, declara Gobernadora sesión permanente del COE

Hermosillo, Sonora.- Para iniciar con protocolos de prevención y evitar daños en la población por el ingreso a Sonora de la segunda tormenta invernal, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, encabezó la reunión del Comité de Operación de Emergencias (COE) en las instalaciones del C5i.

La gobernadora destacó que atendiendo lo que dispone la Ley General y Estatal de Protección Civil que estipula que en situación de riesgo inminente generado por cualquier tipo de fenómeno se debe instalar el COE y se declaró en sesión permanente este Comité.

Para proteger a los alumnos ante las fuertes lluvias registradas y evaluar los daños a la infraestructura educativa, por instrucción de la gobernadora Pavlovich y recomendación de Coordinación Estatal de Protección Civil, se suspenden clases en todos los niveles académicos de 66 municipios : Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas y Divisaderos.

Así mismo en Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, Guaymas, Huachinera, Huásabas, Hermosillo, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari, Navojoa, Nogales, Ónavas, Oquitoa, Pitiquito y Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.

En esta reunión, en la cual participan representantes de dependencias de los tres niveles de gobierno se informó que, de acuerdo a los pronósticos actuales, las lluvias podrían seguir afectando a gran parte de la entidad.

Luego que en algunas partes de Sonora se registraron lluvias hasta por 189 milímetros, la gobernadora recomienda a toda la población mantenerse informada y alerta a través de la aplicación Sonora Protege, que se puede descargar tanto para teléfonos con sistema Android e IOS, en la cual se mantiene información actualizada de la trayectoria de este fenómeno invernal.

En sesión ordinaria del Comité de Operaciones de Emergencias evaluamos los efectos de la lluvia en el Estado. Nos mantenemos atentos y alertas, con instrucción a todas las dependencias de mantener estrecha coordinación con los municipios. Es importante tomar medidas preventivas. pic.twitter.com/H9ln1NkmWb — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) November 29, 2019

“Quiero que permanezcamos en alerta y que les digamos a los ciudadanos de todos estos municipios de la sierra alta, de la sierra, del río Sonora, en todos los que estamos viendo que tenemos problemas serios que no pueden salir, que no pueden trasladarse y pues de nuevo, vamos a decir que mañana no hay clases, porque el pronóstico de lluvia continua”, expresó.

Durante la reunión la mandataria estatal se enlazó vía telefónica con Oscar Zepeda, director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien aseguró la gobernadora Pavlovich tendrá todo el apoyo de la federación en este caso de emergencia que ha afectado a más de la mitad de los municipios de la entidad.

Así mismo la gobernadora Pavlovich solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno mantenerse en constante comunicación, y agradeció el trabajo que la Sedena, Marina, y la Guardia Nacional, que están muy atentos en este tipo de situaciones.

La mandataria sonorense explicó que se tienen que evaluar los daños, y una vez concluidos se solicitará una Declaratoria de Emergencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en apoyo a los municipios afectados.

De manera preliminar se informó el cierre de puentes en varias partes de la entidad porque su estructura no es segura para el tránsito, y se mantiene en monitoreo presas y arroyos que están a punto de desbordarse, y mantener a la población en alerta.

Autoridades de Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional, informa el siguiente pronóstico:

Para el día viernes 29 de noviembre: Corriente de chorro, vaguada profunda y el tránsito del frente frío No. 19 seguirán provocando tiempo ventoso y afluencia de humedad y nublados abundantes, así como lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas, con potencial para acumulados de hasta 50 mm. Además, tiempo de fresco a templado en el día. Por la mañana, se prevén algunas temperaturas menores de 5 °C en las sierras más elevadas.

El día sábado 30 de noviembre: La circulación continuará propagando nublados medios y altos al noroeste del país, pero con potencial escaso de lluvias. Se prevé tiempo ventoso, especialmente en la Sierra Madre Occidental, y ambiente de templado a cálido en el día, con algunas temperaturas cercanas a 25 °C en los valles. Por la mañana, se prevén temperaturas menores de 5 °C en las sierras más elevadas, incluso con posibles heladas.

Presentes: Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Jorge Guzmán Nieves, titular de Sagarpha; David Anaya Cooley, secretario de Seguridad; Sergio Ávila Ceceña, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; Carlos Arias, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil; Lucas Antonio Oroz Ramos, director técnico del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policías Estatal y Federal, Secretaría de Salud, Centro Regulador de Urgencias Médicas Sonora y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.