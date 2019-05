Por no pagar cuota escolar no invitan a mamás a su festejo

Coahuila.- Más de 100 mamás no fueron invitadas al festejo del día de las madres por no cubrir la cuota de 350 pesos en la escuela la Escuela Primaria México, en la Colonia Santa Fe, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Una de las condiciones para que la madres de los alumnos de la primaria fueran invitadas, era que tenían que cubrir en su totalidad la cuota de la sociedad de padres de familia, por lo que, de 186 madres solo asistieron 45 de ellas.

Una de las madres afectadas, declaró que esta decisión fue tomada por Martha Obregón, directora de la institución, y por Virginia Flores, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, así lo informó El Zócalo.

Yo, por ejemplo, solo debía 120 pesos, y aun así no me invitaron, señaló Sonia Nava, una de las madres.

Más de 100 madres no fueron invitadas. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Cabe mencionar que una de la madres que no asistió al festival por no pagar la cuota, aseguró que es injusto no haber sido invitadas, ya que ellas participan de forma activa en todos los eventos que se hacen a lo largo del año.