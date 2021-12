Por no pagar, ganaderos de Tamaulipas piden juicio político contra Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán.- Ganaderos de Tamaulipas interpusieron una demanda de juicio político ante el Congreso de Michoacán contra el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, el extitular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, y el exsecretario de Desarrollo Rural, Rubén Medina Niño.

Por solicitar sementales para mejoramiento genético y no saldar, dicha solicitud fue presentada ante el Congreso del Estado y turnada al Pleno el pasado miércoles en sesión.

Promovida por el apoderado legal de la empresa ganadera La Nueva Gloria S.A. de C.V., Roberto Raúl Saralegui Pérez, en la demanda de juicio político se argumenta que los tres exservidores públicos de Michoacán adeudan 6.7 millones de pesos, por la provisión de ganado para mejoramiento genético, durante el gobierno de Aureoles Conejo.

En el documento turnado a la Cámara se detalla que el Gobierno de Michoacán, a través de la SEDRUA, les hizo la invitación de participar como proveedores de ganado de registro en el programa “Ganado Mejor” que operó la Dirección de Ganadería de la referida dependencia, por lo que se trasladaron al estado diversos ejemplares.

“Los suscritos trasladamos desde nuestro rancho en 2017 y 2018 ejemplares de la raza brahmán, mismos que solicitaron los responsables para dicho programa, entregando documentación, hato libre y registros correspondientes de lo semovientes para que fueran entregados a los productores ganaderos de la entidad, y recibiendo los contra recibos correspondientes, así como el oficio de mérito para que se procediera a su pago”.

Luego de que los proveedores solicitaron el pago y se les negó en reiteradas ocasiones, en octubre de 2019 turnaron una solicitud al delegado administrativo de SEDRUA, Ulises Pineda García, para que se les pagara el adeudo, sin éxito.

Según informes, para el Programa para el Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero el gobierno de Michoacán dispuso de 40 millones 800 mil pesos.

De acuerdo al oficio, los inconformes aseguran que a la fecha mantienen el impago a la empresa tamaulipeca.

Además, señalan de implicado a Baldemar Arroyo Souza, ex director de Ganadería de Michoacán, quien solicitó a los ganaderos el apoyo, requiriendo mil vientres a surtir durante la feria de mayo de 2017, conviniendo cubrir el costo del servicio en los próximos dos meses.

Informan que a todos los funcionarios involucrados se les denunció penalmente, sin embargo, “al acudir al Ministerio Público, se nos dio que no podían darle trámite, pues eran órdenes directas del gobernador en turno y que no nos metiéramos en problemas, por lo que a la fecha las carpetas de investigación no han tenido ningún avance y no siquiera se les ha citado a comparecer”.

La actual solicitud de juicio político contra Silvano Aureoles fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, en donde permanecen sin dictaminar junto a los otros dos juicios que les fueron turnados el 27 de octubre pasado, uno promovido por el exdiputado local de Morena, José Alfredo Flores Vargas, y el otro por David Valdovinos Ochoa, representante de Morena ante los órganos electorales locales.