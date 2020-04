Por pandemia, 40 reos de Ceresos Guanajuato podrían ser liberados

Guanajuato.- En Guanajuato ya analizan la posibilidad de liberar de manera anticipada a cerca de 40 reos recluidos en los 10 Centro de Reinserción Social que hay en el estado.

El presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, dio la noticia luego de poner el tema sobre la mesa para que sea evaluado por los jueces de ejecución que están en cada uno de los penales de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes serían los encargados de dar luz verde o roja a la propuesta.

La preliberación se da como una medida preventiva de contagios de la pandemia del Coronavirus, ya los CERESOS tienen el registro de 120 personas que tienen cuadros de morbilidad (adultos mayores, hipertensos y obesidad) que podrían complicar gravemente su salud si fueran contagiados por COVID-19. Además, aclaró que aún no se tienen definidos los nombres de las personas que podrían ser liberadas.

"No va a ser una cantidad significativa, otros estados traen cantidades muy altas porque no habían activado beneficios y nosotros los tenemos activados todo el tiempo, al que le toque el beneficio por ley se le concede. No llegarían a 40”, comentó Tinajero Muñoz en entrevista con Cutberto Jiménez.

El funcionario aclaró que aunque algunos reos sean liberados aún deberán llevar un proceso en casa hasta que se les otorgue su cumpleta libertad.

"El beneficio no significa que queden en total libertad, como marca la ley, debe darse un seguimiento que puede hacerse a través de brazalete electrónico”

Cade destacar que el analisis de la preliberación de no más de 40 reos de los Ceresos de Guanajuato se da a raíz de una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 18 de abril.

