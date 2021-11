Por primera vez, Omar no celebrará a la Santa Muerte, pero “sé que él está aquí”, confía su madre

Morelia, Michoacán.- Por primera vez, Omar no asistirá a la celebración de la Santa Muerte, por lo menos en cuerpo presente. Su madre y su hermano confían en que, aunque murió, él anda rondando y disfrutando con los fieles de la “Niña Santa”, tal como en vida lo hacía; con su sombrero de catrín.

“Mi hermano se llamaba Omar y era devoto de la Santa Muerte. Él fue quien empezó con todo esto”, cuenta para Debate Daniel desde su hogar en Morelia, Michoacán, donde cada 01 de noviembre se celebra a “La Flaca” junto a los retratos de personas fallecidas.

Hace aproximadamente 13 años que, Omar sacó a la calle las estatuillas de la Santa Muerte que su madre colocaba en el altar de casa, sin imaginar la respuesta de la gente que, al verlas, les prendió veladoras. Desde entonces, año con año se acercan los creyentes a rezar y celebrar.

“Mi mamá empezó con una Santa y ahorita ya todas esas han llegado poco a poco. Unas las regalan, otras las compra, pero son mejor las regaladas, porque cuando te las dan de corazón trae alguna bendición”, dice Mauricio.

“Yo tengo ya 30 años con ella. Yo empecé con una negra que me compré. Luego ya dos. Luego le hice su altarcito. Ya luego la gente me las regalaba e hice mi altar más y más grande”, cuenta Josefina, la madre de los hermanos.

Decenas de estatuillas de la Santa Muerte con diferentes tamaños, adornan los altares en la colonia Las Flores en Morelia. Algunas se les ve vestidas de novias o quinceañeras, según sea la manda de quien prometió vestirla a cambio de una petición.

“La gente promete que las va a vestir porque les hace un favor o algo. Con su vestido normal. De quinceañera de novia”, explica doña Josefina.

Además, los altares vienen acompañados de los retratos de algunas personas fallecidas, familiares de los creyentes de La Santa. Este año, por primera vez, se colocó la fotografía de Omar.

“Primer año que no está aquí con nosotros. Es muy triste, pero yo sé que él ahorita anda aquí bien contento”, dice su madre con una sonrisa pintada en el rostro, mientras se escucha en la calle el son del torito de petate de Michoacán.

“Es el primer año que mi hermano ya no se encuentra con nosotros. Yo lo extraño, lo amo. Me hace mucha falta, pero, ahora sí que, solamente Dios y ella (La Santa Muerte) saben porqué pasan las cosas. Él está aquí con nosotros, él anda bien alegre. Él siempre traía un sombrero y andaba bien catrín. Y hace rato se me hizo verlo y anda bien feliz él…”, comparte Mauricio.

Durante la noche del 01 de noviembre y parte del siguiente día, la familia celebra a la “Niña Santa” con decenas de seguidores que llegan al barrio.

Por su parte, Josefina y Mauricio, esperan que en cada ocasión se sumen más creyentes y continúen con el legado de Mauricio. “Aquí la fiesta se la hacemos para ella y para todos lo que quieran venir, son bienvenidos a celebrarla. Ella es bien grande y si uno le pide un favor, ella está con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos”, finalizaron.